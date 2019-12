El papa Francisco fue operado en medio de un gran hermetismo

El papa Francisco se sometió hace unos meses, en medio de un fuerte hermetismo, a una cirugía de cataratas, según reveló hoy el diario romano Il Messaggero.



Según el periódico, el procedimiento se realizó en la clínica Pío XI en Roma, con la utilización de un láser y anestesia local, y no requirió de internación posterior.



En marzo de 2018, el Papa había adelantado la necesidad de esta intervención. “A mi edad, aparece una catarata y la realidad no se ve bien; tendré que ir a cirugía el próximo año”. Desde ese momento, se abrió un interrogante sobre cuándo tendría lugar, ya que no se habían dado precisiones al respecto.



Si bien no trascendió la fecha exacta de la cirugía, medios italianos sugieren que fue hace unos meses, por lo que debería suponerse que podría haber sido en el verano boreal, cuando el Papa limitó sus actividades.