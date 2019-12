Festejos de fin de año: en la Comuna prometen controles y fuertes multas

Luego de que trascendieran los violentos episodios que tuvieron a la Facultad de Trabajo Social como escenario, desde la Municipalidad local aclararon que, al pertenecer a la Universidad Nacional de La Plata, “sobre el edificio tienen exclusiva competencia los organismos de control nacionales, no pudiendo intervenir ninguna dependencia municipal ya que la jurisdicción de la Universidad es de rango Federal”.

En tanto que desde la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano puntualizaron “que no se radicó ante el área ninguna denuncia relacionada con el incidente”.

En otro orden, y de cara a las tradicionales celebraciones familiares, laborales y entre amigos propias de las fiestas y de los eventos por el cierre de año, la Comuna informó que impulsa la campaña de concientización ‘Diciembre responsable’, “con el objetivo de que los festejos se desarrollen con seguridad y responsabilidad en la ciudad”.

En ese marco, la Comuna busca promover la concientización de la comunidad para realizar los festejos de forma responsable, en lugares seguros y con las condiciones necesarias, y siempre considerando los riesgos que se corren por comportamientos o festejos irresponsables.

Como parte de la campaña, autoridades de Control Ciudadano mantuvieron un encuentro con directivos de diferentes clubes de rugby de la Ciudad para consensuar una serie de criterios para el desarrollo de fiestas en sus respectivos predios. Se acordó que cada entidad deportiva interesada deberá inscribirse en la sede del área de calle 20 y 50 y solicitar el permiso para el desarrollo del evento, el cual será otorgado si se cumplen los requisitos estipulados entre las partes durante la mencionada reunión.

“Consensuamos una serie de criterios tendientes a evitar el desborde de las fiestas y el movimiento constante de gente entrando y saliendo a toda hora, lo que genera molestias en los vecinos cercanos e inconvenientes en el tránsito”, detalló Di Grazia al respecto.

De esta manera, se resolvió que no haya venta de entradas al público en general, si no que el ingreso esté acotado a miembros del club en cuestión. También, se estableció que los participantes podrán ingresar al predio hasta la 1 am; y que las fiestas terminarán a las 5 am.

La Comuna recordó que desde el Juzgado de Faltas se aplicarán multas severas a quienes realicen fiestas clandestinas. También, las fuentes municipales precisaron que se encuentra habilitada la línea municipal 147, que recibe denuncias sobre venta de alcohol a menores o la realización de eventos ilegales.