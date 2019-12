Marioni se sumó a la lista de posibles candidatos

El nombre de Bruno Marioni, ex jugador de Independiente, se sumó en las últimas horas a la nómina de posibles candidatos a hacerse cargo del plantel de Independiente, en caso de que la dirigencia opte por no ofrecerle el cargo definitivo al interino Fernando Berón.

El ex delantero de la entidad de Avellaneda, de 44 años, mantuvo “una entrevista con los directivos que viajaron a México (donde reside) durante la última semana”. Entre ellos estuvo el encargado del fútbol profesional, Pablo Moyano, uno de los vicepresidentes de la entidad ‘roja’.

De este modo, Marioni, quien tuvo como experiencia anterior haber conducido hasta mayo último a los Pumas UNAM de la liga mexicana, asoma como un postulante para un cargo, al que también se mencionó a Pablo Guede (ex DT de Chicago y San Lorenzo), Lucas Pusineri (ex Deportivo Cali) y a Hernán Crespo (ex Banfield).