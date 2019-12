Vecinos ponen el grito en el cielo por nuevo corte de luz en la Ciudad

A poco de la llegada del verano, los problemas con el suministro eléctrico en la Ciudad parecen no tener fin y las quejas de los vecinos damnificados no se hacen esperar.

Desde esta mañana usuarios de 60 y 28 no sólo no tenían energía sino que se trata de uno de los tantos cortes que sufrieron en los últimos días, según contó una damnificada que se identificó como Viviana.

"Llamé a Edelap y por suerte pude hablar con una persona porque siempre me atiende la máquina. De todas formas no me dieron precisiones sobre la devolución de la electricidad y me pidieron que llamara al Ente Regulador, donde no obtuve explicaciones", señaló.

La usuaria agregó que la semana pasada sufrió varias interrupciones y que la más grave fue la que se registró el viernes con una ausencia del servicio de aproximadamente seis horas.

"Es una barbaridad, estamos sin luz desde las 9", expresó este mediodía Lisandro, un damnificado de la zona de 57 y 28, donde dijo que padeció "tres cortes prolongados de energía en cinco días".

Por su parte, un vecino de 59 y 29 alistó cortes el jueves, el viernes y hoy. "Hablé con Edelap pero no saben ni dónde ni por qué del corte. Esperamos no tener problemas para pasar las fiestas tranquilos", sostuvo el usuario que se identificó como Juan Carlos.