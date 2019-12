La nave espacial de Boeing se desvió y no pudo llegar a la Estación Espacial Internacional

La nave espacial de Boeing fracasó este viernes en el intento de enviar su cápsula Starliner hasta la Estación Espacial Internacional (EEI) sin astronauta a bordo, anunció la NASA a través de una conferencia de prensa.

La misión se consideraba como una prueba crucial para el restablecimiento de los vuelos espaciales tripulados de la agencia espacial estadounidense NASA a partir de 2020.

Tal como estaba previsto la CST-100 Starliner despegó este viernes a las 6.36, hora argentina, a bordo de un cohete Atlas V de la United Launch Alliance (ULA), pero, poco después de separarse, se desvió del rumbo previsto por problemas técnicos y no encontró la órbita buscada.

LIFTOFF! 🚀 @BoeingSpace's #Starliner spacecraft launched at 6:36am ET and is on its way to the @Space_Station. This @Commercial_Crew demonstration flight marks a milestone in a new era of U.S. human spaceflight systems. Watch: https://t.co/CVvXzb8pww pic.twitter.com/8V6Rt8FwQl