Montaron un operativo especial de prevención y control por las fiestas de fin de año

En el marco de la campaña 'Diciembre Responsable', la Municipalidad de La Plata desarrolla un operativo de concientización, prevención y control de la vía pública, con motivo de celebrarse Navidad y Año Nuevo. Se recuerda a los vecinos que para denunciar fiestas clandestinas pueden llamar al 147.

A través de un trabajo en conjunto entre las áreas de Seguridad y Convivencia Urbana, durante los últimos días se intensificaron múltiples operativos en diversos puntos de la ciudad con el objetivo de llevar adelante tareas de prevención y control en la vía pública.

En ese contexto, se informó que se extendieron los controles en las principales vías de tránsito, con la implementación del test de alcoholemia y el habitual pedido de documentación.

"Queremos que la gente salga con responsabilidad, sin excesos, y que si consumen alcohol no conduzcan ya que eso pone en riesgo no solo su vida sino la de terceros", precisó al respecto el titular de Convivencia Urbana, Roberto Di Grazia.

De esta manera, se informó que el municipio avanza con un operativo de permanente control los días previos y durante los festejos de Navidad y Año Nuevo. Como parte de los mismos, inspectores comunales y agentes de la Policía Local ampliaron las tareas de prevención en la vía pública y se comenzaron a notificar aquellos eventos que se estaban organizando sin la correspondiente habilitación.

En esa línea, el secretario de Convivencia Urbana, Roberto Di Grazia remarcó que "las fiestas clandestinas que no cuentan con habilitación municipal son un gran riesgo para los jóvenes porque no hay ningún tipo de medidas de seguridad ni control, por eso buscamos concientizar a los padres para que llamen y denuncien al 147 cualquier evento que se hace en un espacio no autorizado".

"Es importante que los vecinos comprendan la importancia de poder celebrar estas fiestas con responsabilidad y sin excesos", valoró el funcionario.

Conjuntamente, se informó que hasta el miércoles 25 se desarrollarán operativos durante la tarde con motivo de controlar el espacio público y las vías de acceso a la ciudad, en tanto que por las noches se reforzará la presencia de efectivos policiales y agentes comunales para el control de la Nocturnidad.

En esa línea, cabe recordar que agentes comunales recorrieron durante la última semana inmediaciones a bares y boliches en el centro platense, donde repartieron folletería para evitar los riesgos generados por el consumo de alcohol al volante.

"Buscamos instar a que la gente pueda salir de forma segura y responsable. Por eso planificamos estratégicamente operativos de prevención, trabajando también sobre el control de la Nocturnidad en bares y boliches. A su vez, dispusimos guardias que trabajan para intervenir ante denuncias de fiestas clandestinas", detalló el Secretario de Seguridad, Darío Ganduglia.

De acuerdo a lo informado, este operativo será replicado en Año Nuevo, en donde además se trabajará controlando la realización de las tradicionales quemas de muñecos de fin de año.