Cansado de reclamar para que le arreglen la línea de telefonía fija

Casi no pasa un día sin que algún usuario del servicio de telefonía fija ponga el grito en el cielo por las fallas del servicio de telefonía fija, en particular por la falta de respuestas ante los reclamos de reparaciones. Ahora el titular de la línea 4220960 dijo a este diario que lleva ya un mes sin servicio, lo que le genera enormes dificultades. “Los reclamos no dan resultado”, lamentó.