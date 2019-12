Cristiano Ronaldo recibió por sexta vez el galardón Globe Soccer a mejor jugador de 2019

El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue reconocido hoy por sexta vez como el mejor jugador del año en la entrega de los premios Globe Soccer que se realizó en Dubai.

Honored to received one more time Globe Soccer Award! A very emotional moment for me to share this award with my family ❤️🙏Grateful for all the hospitality, see you soon Dubai!😉 pic.twitter.com/NudtLSXa5F