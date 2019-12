Moscardini cumplió su sueño de conocer al Diez

Nicolás Moscardini, el piloto de 18 años hincha del Lobo que se consagró campeón de TC2000, una de las categorías de autos de turismo más importantes de nuestro continente, cumplió hoy su sueño de conocer a Maradona.

"Hoy iba a venir como un hincha más a la cancha y me toca entrar con la Copa", dijo el chico de Los Hornos en diálogo con La Redonda.

Sobre el cariño que recibió en su barrio, contó que "el automovilismo no mueve tanto, no esperaba tanta gente y me cuesta caer".

En cuanto a su futuro sostuvo que "el objetivo es entrar en el automovilismos grande, hay que trabajar en el verano para eso".

Tras la victoria del Lobo ante Central Córdoba pudo entrar al vestuario y conocer a Diego, además de mostrarle la copa.