La Policía de Australia filmó un Ovni y reabrió el debate: ¿estamos solos en el universo?

¿Estamos solo en el universo? Esa es la pregunta que durante la humanidad se hizo desde los comienzos. Una pregunta que aún nadie pudo responder con pruebas sólidas, aunque siempre aparecen fotos y videos que nos hacen dudas de seres extraterrestres.

Nuevas imágenes revelados por el Departamento de Policía de Broome, en Australia, nos permiten pensar que no estamos solos en esta vida. Hace pocos días, este ente oficial, compartió en su cuenta de Twitter impactantes imágenes grabadas por una cámara de seguridad durante una tormenta eléctrica en la citada localidad que dejaron a todos con la boca abierta.

En su tuit, la policía escribió: “Después de revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia durante la tormenta que tuvo lugar la noche anterior en la ciudad costera, parece que no estábamos solos”. En el video que publica se puede apreciar una figura circular que aparece en el cielo y se mantiene durante varios segundos hasta que finalmente desaparece entre las nubes.

Según afirman en Australia la imagen es real, aunque lo único que deja dudas es la aparente transparencia de ese objeto volador no identificado que termina perdiéndose en el cielo. Entre los comentarios, usuarios de la red social del pajarita sostienen que se trata de un efecto visual que genera la luz de los rayos. Lo que nos permite seguir preguntándonos una y otra vez... ¿estamos solos en el universo?.

After reviewing CCTV at town beach of last nights storm, it appears we were not alone 🔭🛸🛸🛸🛸 pic.twitter.com/Efh6SuPX7S