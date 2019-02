Se celebra hoy el "Día del Gato" y las redes explotan de tiernos y divertidos mensajes

Hoy se celebra en todo el mundo el "Día del Gato". Pero lo cierto es que este homenaje esconde un secreto: es el único animal al que se le han otorgado tres días del año, ya que el 8 de agosto y el 29 de octubre también están dedicados a estos felinos.

¿Entonces que se festeja el 20 de febrero?. Se trata de una fecha que pasó a ser considerada por el fallecimiento de Socks, uno de los gatos más famosos de los últimos años por ser conocido como "el Gato de la Casa Blanca" durante el gobierno de Bill Clinton. Este se robaba la atención de los medios de comunicación porque se caracterizaba por aparecer en todas las fotos familiares del Presidente, por lo que su fallecimiento causó que en las redes sociales le rindieran homenajes este día.

En cuanto a las otras dos celebraciones, la del 8 de agosto está relacionada a que en 2002 una iniciativa proveniente del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, junto a otras organizaciones defensoras de los derechos de los animales, establecieron esa fecha para conmemorar el (otro) "Día del Gato". Por otro lado, históricamente agosto es el mes del gato al ser la época del año en la que están en pleno apogeo de fertilidad y no paran de callejear y maullar.

Mientras que el 29 de octubre, en Europa, es la fecha más conocida. Fue impulsada por la experta en mascotas Colleen Paige con el objetivo de lograr 10.000 adopciones de gatos ese día cada año.

Lo cierto es que no importa qué fecha elijas para celebrar el "Día del Gato", e incluso podés festejar las tres jornadas, lo importante es que le dediques tiempo a tu mascota y que sirvan para tomar conciencia sobre los cuidados de este felino, el respeto hacia ellos y la movilización por la adopción frente a la compra de animales. De ahí que las redes sociales exploten con el hashtag #díainternacionaldelgato y mensajes en alusión a esta fecha especial para todos los amantes de los gatos. Incluso muchos aprovechan para sacarse selfies y mostrarse junto a sus "amigos".

No es sólo que hoy 20, sea #DiaInternacionalDelGato, es que inspiran tranquilidad, acariciarlos hasta puede reducir tu estrés...

Así que: keep calm and love cats

We💙Animals#FelizMiércoles pic.twitter.com/wStvfi7PsO