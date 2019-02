Se aprobó el aumento en los taxis: a partir de marzo viajar costará un 21% más caro

La bajada de bandera pasará a costar de $24 a $30, mientras que el incremento de la ficha será de 3 a 3,50 pesos

Tal como se esperaba, el Concejo Deliberante de La Plata aprobó hoy el aumento de las tarifas de los taxis, el cual comenzará a regir a partir del 1º de marzo.

Después que la Comisión de Transporte diera luz verde al proyecto el lunes de esta semana, se convocó a una sesión extraordinaria para hoy en la que el incremento fue sometido a votación de los concejales, quienes todos, a excepción de Florencia Rollié, levantaron la mano a favor del incremento.

De esta manera, a partir del próximo mes, la bajada de bandera pasará a costar de $24 a $30, mientras que la ficha, medida por el recorrido que se realiza cada 120 metros, pasará de costar 3 a 3,50 pesos.

Este nuevo aumento era requerido tanto por choferes como propietarios de taxis, ya que la tarifa no había sufrido ningún incremento desde febrero de 2018.

Incluso desde el gremio que nuclea a los conductores habían pedido que la suba fuera del 29%, aunque se terminó consensuando en el 21 por ciento.

Consultado sobre si pensaba que este incremento podría hacer que la gente utilizara menos este medio de transporte, Juan Carlos Berón, del gremio de los choferes, dijo que "no van a dejar de tomar taxi porque estamos aumentando la tarifa después de todo un año", y agregó que "en el país no hubo nada que no hubiera aumentado en todo un año".