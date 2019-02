Un auto terminó incrustado y tiró parte de un árbol en 44 y 9

Según relató el padre del joven que conducía el vehículo, perdió el control tras esquivar a otro que cruzó el rojo. No hubo heridos

Los vecinos de la zona de 44 y 9 se sorprendieron esta mañana al ver un automóvil incrustado contra un árbol. El padre del joven que conducía el vehículo contó su versión de lo sucedido a EL DIA.

"Mi hijo venía circulando - en el WV Gol Trend - por avenida 44 desde Plaza Italia hacia Plaza Paso. Al llegar a la esquina de la calle 9, un automóvil cruzó el semáforo en rojo. En el intento de esquivarlo, mi hijo frenó de golpe, se cruzó hacia la mano de enfrente y perdió el control y se chocó el árbol".

El hombre agregó que "mi no venía borracho" y que "no que hubo que lamentar heridos ni consecuencias mayores. Si bien al lugar del hecho asistió una ambulancia, no fue necesaria la intervención.