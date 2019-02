Graciela Alfano se quebró al revelar que su madre no le creía que fue abusada

Graciela Alfano conmovió a todos en La Noche de Mirtha, donde dio más detalles de su triste historia de vida. Recordó que entre los 4 y 7 años fue abusada por un vecino y que su madre nunca le creyó.

“Lo que tenés es una sensación de vergüenza muy grande. En este momento no me siento muy cómoda. Me sigue dando vergüenza. En ese momento cuando lo dije fue en el programa de Doman sentí que tenia que hablar”, dijo la mujer que expresó que tuvo que mudarse de niña junto a su familia a un hotel.

Además, la actriz confesó: “Cuando yo tenía 20 y pico de años iba a la puerta de mi casa y a la puerta del señor y yo tenia pensamientos oscuros. Estaba con el auto lo vi salir y tuve ganas de atropellarlo. Mas allá de lo que hubiera querido, después de muchos años de terapia entendí que lo que la victima necesita es un acto de justicia. Que la Justicia lo condene. Que vaya preso y que la sociedad me de la razón”.

Quien acotó a lo que estaba relatando , fue Mery del Cerro que en el Bailando había manifestado que también sufrió de acoso sexual. “Me pone muy bien haber podido ayudar a muchas personas, siento que es una liberación para nosotras. Siento que sirve mucho para mujeres y para hombres que puedan sacarse esa mochila de encima. Facu (Mazzei) se desmayó y después de dos meses contó que sufrió una violación también”.

“Perdón por mi ceguera”, confesó Graciela Alfano, entre lágrimas, que le expresó su madre que durante mucho tiempo estuvo “negada” con respecto a la situación que había sufrido por parte del acosador.