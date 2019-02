Abrieron un registro y el 30% de los choferes de micros deberán ser mujeres

El Ministerio de Producción y Trabajo presentó hoy el Listado de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo creado para promover la igualdad de oportunidades en este rubro, una nómina que tiene como primer inscripta a Erica Borda, la conductora que ganó una demanda contra tres empresas y el Estado nacional por discriminación de género.

"Yo estoy abriendo una puerta y espero que las chicas que quieren dedicarse a esto continúen este camino, que se animen. Por lo pronto, yo estoy muy feliz y esperando una respuesta favorable para mi postulación", dijo a Télam la mujer que estuvo presente en la reunión sectorial en el marco del cual se realizó el lanzamiento oficial de este registro.

El Listado fue abierto en cumplimiento de un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el que también se ordena a las empresas Transporte Escalada SAT, Transportes Avenida Bernardo Ader y Los Constituyentes S.A.T que "prioricen la contratación de mujeres hasta que representen al menos el 30% del personal", recurriendo para ello a este registro.

Borda tuvo que volver a la universidad y cambiar de profesión cuando en 2010 y después de 12 años de ejercer como chofer en la línea 140, fue despedida para no volver a conseguir trabajo en un rubro en el que le cerraron sistemáticamente las puertas con la respuesta "mujeres no tomamos".

"Cuando podía indagar un poco más sobre los motivos, me decían que no había condiciones edilicias, baños o vestuarios para chicas, pero a mí no me pareció que era una excusa válida", dijo a Télam la mujer que desde hace dos años ejerce como enfermera en una clínica.

En 2014 decidió recurrir al patrocinio de la Defensoría General de la Nación para presentar una acción de amparo y la justicia le dio la razón en noviembre pasado.

Este registro, que es de consulta obligatoria para las firmas que perdieron la demanda, podrá ser utilizado por todas aquellas que deseen incorporar conductoras.

“Este trabajo conjunto constituye un hito dentro del camino hacia una sociedad más justa e inclusiva, que cambie aquellos hábitos que atentan contra la igualdad de oportunidades de las mujeres", afirmó el secretario de Trabajo Lucas Fernández Aparicio.

A su turno, la directora de Protección e Igualdad Laboral Cecilia Garau aseguró que "hay sólo 970 mujeres con este tipo de licencias habilitantes contra 370 mil varones" a nivel país, y recordó que este sentencia judicial tiene como antecedente aquel fallo de la Corte Suprema que en 2014 le dio la razón a una salteña que quería ser colectivera.

"Es un gran paso adelante y somos muy optimistas de que tendrá un impacto absolutamente favorable para la empleabilidad de las mujeres, porque no hay ninguna razón por la que no puedan manejar un colectivo", dijo.

La inscripción a este listado se puede realizar ingresando a un apartado especial de la web www.tramitesadistancia.gob.ar, donde las interesadas deben completar un formulario y subir escaneados la licencia de conducir D2, Licencia Nacional Habilitante tipo A1TP y currículum vitae.