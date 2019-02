Tragedia en la colonia: esperan el resultado de la autopsia para definir si hay imputaciones

La fiscal aguarda el informe de la operación que estaba prevista que se practicara esta mañana. "Algo falló y eso es lo que estamos investigando", le dijo a eldia.com

Los resultados de la autopsia no sólo serán determinantes para conocer las causas de la muerte de Lucas Lin, el chiquito que ayer se ahogó en una pileta de la colonia de vacaciones del Colegio Lincoln a la que concurría desde el viernes de la semana pasada, si no también para saber la situación procesal del guardavidas y otras personas, al tiempo que fiscal Cecilia Corfield, al frente de la investigación, le confirmó a eldia.com que hasta el momento no hay imputados.

Corfield aseguró que ayer se notificó de la causa a quienes se encontraban en el lugar de los trágicos hechos, pero “no tienen imputación formal ya que estamos esperando los resultados de la autopsia para ver cómo se sigue”.

Además sostuvo que “tengo el cuerpo y quiénes estaban en el lugar y debieron cuidarlo. Algo falló y eso es lo que estamos investigando”.

Según un vocero cercano a la investigación, el objetivo de la fiscal es establecer de la manera más rápida las causales de la muerte del niño, por lo que según adelantaron, los resultados estarían a primeras horas de la tarde.

Además, está previsto que esta tarde, en un horario similar al que se cree se produjo la tragedia, policías e investigadores se presenten en el campo de deportes del colegio, ubicado en 518 y 137, para continuar "con las tareas periciales" y recorrer el lugar en busca de mayores datos.

La fiscal Corfield, quien se hizo presente en el lugar, confirmó que el predio contaba con todas las habilitaciones correspondientes.

"El nene entró a la mañana a la colonia pero entre las 15:30hs. y las 16:45hs. lo encuentran en la pileta. Había 17 nenes en ese grupo", dijo la titular de la UFI Nº15, al frente de la investigación.