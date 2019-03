Destila belleza en las diagonales y en las redes

Florencia Charlliere se ha encargado de hacer estallar las redes con una serie de fotos que muestran toda su belleza.

La modelo, de 25 años, quien arrancó su carrera a los 17, aspira a consolidarse y sueña con incursionar en la actuación.

En una reciente nota que le dio a Teleshow dijo que es admiradora de Valeria Mazza y la española Jessica Goicoechea.

También contó que todos le elogian su cara y que la comparan con la supermodelo alemana Claudia Schiffer.

Por último, explicó que “en su momento me encantó hacer desnudos, era como algo prohibido, yo recién salía de mi casa y me atraía eso, pero hoy me inclino más a la moda y no lo haría, quiero mostrar otro perfil”