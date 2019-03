Se profundiza la polémica tras la irrupción policial en las facultades de la UNLP

El secretario de Seguridad de Ensenada, que respaldó el operativo, se reunirá el jueves con el decano de Psicología, que lo repudió

Más de dos días pasaron desde que un policía de Ensenada detuvo a un joven de 18 años que circulaba en una moto robada, con un revólver calibre 32 en la cintura y era buscado, entre otras cosas, por fracturar a golpes a un hombre en un asalto, pero la controversia sigue porque en plena persecución el oficial ingresó en el predio del ex BIM 3, donde funcionan las facultades de Psicología y Humanidades de la UNLP.

Sucede que la Ley de Educación Superior Nº 24.521, sancionada y promulgada en 1995, establece en su artículo Nº 31 que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

En eso se basaron las autoridades de esas facultades para repudiar en un comunicado “el episodio ocurrido el día 28 de febrero a las 17 horas en donde miembros de la fuerza policial ingresaron por la puerta de calle 122, en un confuso episodio de persecución a dos personas, disparando sus armas en las instalaciones del ex BIM 3”. Expresaron su “preocupación por una práctica policial violenta que, al tiempo que pone en riesgo la seguridad de quienes se encuentran en el predio educativo, avasalla la autonomía universitaria y da cuenta de la naturalización del uso de armas ante la presunción de delitos”.

Como se informó en la edición de ayer, testigos directos del incidente y el reporte oficial dan cuenta de una situación bastante distinta. En el acta policial se detalla que, durante la persecución, el oficial del servicio externo de la comisaría Tercera de Ensenada (El Dique) “observa que (el acusado) posee un bulto a la altura de su cintura”, por lo que, “para evitar un mal mayor, y a modo de disuadirlo” hace “dos disparos de escopeta con munición de posta de goma, a 45 grados del piso, motivo por el cual retoma con dirección a la Facultad de Humanidades, a la cual accede corriendo por un portón que se encuentra sobre 122 y 52”. Según esta versión, respaldada por los dos guardias del predio en el turno tarde, los disparos disuasivos no habrían sido dentro del predio. De cualquier modo, se insiste, la ley prohíbe que la policía irrumpa en territorio universitario, normativa que no pocos cuestionan, sobre todo teniendo en cuenta casos puntuales. Por ejemplo el que sucedió en junio del año pasado, cuando una estudiante cayó del tercer piso de la facultad de Humanidades (en el mismo predio), en el hueco interno donde están los descansos de las escaleras del edificio, al fondo del cual se hallan los tanques de agua. “Alguien llamó al 911 y un jefe policial argumentó que no podían actuar, pero otro dijo que iba a ir igual y que después daría las explicaciones necesarias”, recordó un funcionario, aludiendo a que “la comisaría está a cuatro cuadras (de las facultades) y no se podía esperar a Gendarmería, la Federal o Prefectura”.

Retomando el incidente del jueves, el Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Ensenada refirió que “no se trató de una protesta universitaria o un hecho que involucraba a los alumnos, sino que ese lugar se usó como vía de escape” de un delincuente, además de resaltar que la “facultad esta dentro de un barrio y tiene los mismos beneficios y perjuicios” que todos los vecinos.

Slobodian contactó el viernes a las autoridades universitarias y el próximo jueves, a las 10 de la mañana, pautó reunirse con el decano de Psicología, Xavier Oñativia. “Es bueno aclarar el tema y acordar modos de proceder para el futuro, porque como funcionario político tengo que bancar lo que es justo”, declaró a este diario. A “Caco”, el joven detenido tras el controvertido operativo, le imputaron también el delito de “lesiones”: el oficial fue quien resultó herido en la refriega.

Oficialmente se explicó que el ingreso fue “en el afán de proteger al alumnado”