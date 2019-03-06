Curvas atléticas

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Diana Volkova triunfa como modelo en su Rusia natal pero además tiene una fuerte repercusión internacional gracias a su dedicación a las redes sociales.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люблю это фото 🍍😋💕 ⠀ Через пару дней мы подводим итоги нашей Трансформации-Intensive7 ,который длился 4 недели 🤲🏼 ,но так как это не кратковременное действие загнанное в строгие даты,девочки продолжают дальше и нужно минимум 12 недель для отработки программ. ⠀ 💫В первую очередь фиксированные даты старта у нас из-за групповой работы и в неё входили постоянные консультации в общем и личном чатах на протяжении 4х недель,планы тренировок,обучающие схемы подсчетов питания,которые все смело могут использовать и корректировать дальше под себя и любую цель 🎯,вебинары ⠀ Чтобы всё усвоить и использовать самому дальше необходим только ваш интерес👍🏿в течении всего интенсива. ⠀ Правильный и научный подход конечно многим даёт встряску,но не многие хотят работать в этом направлении 🤷🏽‍♀️, почему-то привычка вымотать себя и повестись на многообещающий,быстрый результат какого-то там человека сладко манит,но увы поэтому огромный процент так и остаётся внизу,без положительного результата в теле,ломает свою гормональную систему полагаясь на абсурдные вещи! ⠀ Пытаемся сделать из нашего проекта обучающий курс 👍🏿 ⠀ 👩‍💻😎Уже готова поделиться темами эфиров на февраль с нами и врачем эндокринологом ⠀ 💫Первый эфир с нами это разбор действий,подсчёт нужной калорийности под цели,которая отражает все ваши особенности,затраты,тренировки,ответы на вопросы. ⠀ 🔎1. I herb: чем стоит дополнить ваш рацион. Рассматриваем самые интересные и полезные БАДы, которые используют в повседневной жизни. 2. Эндокринная система в beauty индустрии: никогда не поздно вмешаться Рассматриваем общие механизмы работы половых гормонов, гормона роста и инсулина, обсуждаем добавки «прегненолон, dhea, IGF-1” 3. Система пищеварения и спортивное питание. Рассматриваем функциональные особенности ЖКТ и обсуждаем рекомендации по приему белковых смесей, аминокислот, батончиков и др. ⠀ Продолжение в следующем посте.. ⠀ А вы ещё не присоединились к нашему интенсиву?😋 ⠀ 📆Старт 25 февраля Стоимость 1990₽ Прошлые участники скидка -50% ⠀ Индивидуализация в программе тренировок нужна если вы имеете травмы,свои особенности,в этом случае на сайте выбираете «персональную программу» WWW.DREAMGIRLS.PRO Ссылка в профиле⬆️

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Candelaria volvió a hacer de las suyas

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Puro lomazo

Una publicación compartida de DIANA VOLKOVA FITNESS TRAINER🔥 (@di_volkowa) el

Además de la moda, sus otras pasiones son el atletismo y el fitness. Sin dudas, la actividad física la hizo dueña de un lomazo impresionante.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀ Осталось 2 дня и уже в воскресенье мы с Катей @katrin_shok и Данилом @danik1988_ проводим нашу последнюю инфо Трансформацию в этом году,но в более простом формате,без ведения в чате‼️ ⠀ Провели уже 6 потоков и до сих пор работаем с большим количеством девочек,множество удивительных результатов и трансформаций ☄️ ⠀ Вновь хочу добавить важные вещи,что в инстаграмме сейчас море «специалистов» по похудению,которые знают как избавить ваше тело от жира,особенно среди выступающих спортсменов. Не спорю,что способы возможно работают,но убедительно прошу относиться серьезнее к вашим изменениям и каким способом вы собираетесь их достичь. ⠀ Шикарные картинки с огромным прогрессом за очень маленький срок сильно манят,но все жесткие схемы по системе без обоснованого урезания углеводов,а есть схемы и вовсе без них для всех не должны подходить,невозможно работать на бум 🤗 Выдерживать диету только за счёт силы воли это Тюрма,любой человек сорвётся рано или поздно,а уж как это отразится на вашем теле индивидуально.. ⠀ 🤲🏼Если вам нужна помощь в составлении своей собственной схемы питания,которую вы должны подстроить под себя! Вы не гонитесь за срочностью,то мы вас ждём! 〰️〰️〰️〰️ Что мы подготовили для Вас 🌟Программы тренировок для ЗАЛА (набор мышечной массы,жиросжигание ) ⭐️Программы тренировок для ДОМА ⭐️раздаточный материал туда входит : полное руководство по схеме подсчета вашей программы питания под активность,стиль тренировок и ваши индивидуальные данные,все будет разложено детально по полочкам,всем можно пользоваться долгое время и всегда менять схемы САМОМУ ⭐️2 лайф эфира (врач эндокринолог,и наш с разбором всех вопросов и полным объяснением действий по трансформации тела ) ⭐️личный кабинет с удобным интерфейсом на 4 недели,где хранятся ваши тренировки с видео техникой ⭐️Записи эфиров с очень полезными обучающими темами Результат 💯 % при прохождении всех ступеней 👌🏽 _______ Вся информация только с грамотной стороны,подкреплённая наукой,опытом,а также врачебной стороной 🙌🏼 Стоимость курса 1000₽ Столько инфо за такую цену не найдёте 😅 🔻 Для вступления в группу надо НАПИСАТЬ в ДИРЕКТ @dreambodytransformation сообщение «готов/а» 🆘 ⠀ Старт 25.11.18 Добро пожаловать 🙋🏽‍♀️

Una publicación compartida de DIANA VOLKOVA FITNESS TRAINER🔥 (@di_volkowa) el

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просто #селфи не несущее смысловую нагрузку 😹 ⠀ А вообще есть небольшая тема : «Гонка за чужой формой»🙌🏼 ⠀ Вокруг столько мотивации,успешные и красивые люди-это круто,пусть даже 80% фейков,но главное как посмотреть на это 😈 Все эти моменты,особенно в сетях можно использовать для себя с огромной пользой,но какая здесь ключевая фраза?! Верно! ИСПОЛЬЗОВАТЬ,именно,ведь просто смотреть не достаточно,ваша цель 🎯должна быть подкреплена определенными действиями 🤑 ⠀ Я смело скажу,что использую активно этот метод мотивации,это не только инстаграмм,но и контакт с успешными,а главное очень открытыми людьми,которым абсолютно не жалко поделиться информацией 👻 Благодаря этому я стараюсь работать,улучшать свои качества и навыки,не терять мотивацию в конце концов 😍🔥 Конечно моя деятельность связанна с фитнесом и когда я только начала заниматься,то моим главным желанием было-измениться и избавиться от своих комплексов😜я так хотела стать лучше ради себя 🙌🏼,без гонки за чьим-то мнением,не за чужой формой) ⠀ Сейчас я бы многое хотела изменить в своей форме в ближайшем будущем,конечно мой главный ориентир-Я🤪🙈 Соревнования тут совершенно не причём,они скорее дали позывные желания к прогрессу,тренировки и обучение дали хороший склад знаний 🧠 и четких понятий,грамотные действия (без слажного пути) подкреплённые наукой и своим опытом также помогают,но ещё долго есть куда расти...🙌🏼 ⠀ Также есть одно четкое правило: «Действуй в своём направлении,подстраивай всё под себя» Это касается наших целей в изменении формы💥 Красивые тела вокруг,»идеальные» как нам кажется 🤨,за счёт этого начинаются бега за другим телом,используя чужие,порою глупые действия,ожидая опять этой чужой оценки🤯но это совершенно не правильно! ⠀ Будьте индивидуальными,со своим телом,добивайтесь «своего идеального» внешнего вида,а он у всех совершенно разный 🌸главное чтобы Вам было комфортно! ⠀ Тренировки 💪🏾 со мной @dreamgirlsfitness

Una publicación compartida de DIANA VOLKOVA FITNESS TRAINER🔥 (@di_volkowa) el

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Победитель @tati27_10_89 🎁😋поздравляю 👋🏾😌 Читаем до конца 📦✋🏿Дарю подарки 🎁 😉 Не могу не поделиться с вами особыми днями #myprotein и порадовать вас вкусняшками 🍪🍫из спортивного питания 🍼💪🏾 . В честь 6ти миллионов клиентов скидки достигают -60%, пользуйтесь моим кодом VOLK ,он даёт -33% сверху распродажи до 60% ,ссылка в шапке моего профиля ☺️👋🏾 Советую пользоваться покупками в выгодные дни и скидки действительно реальные )) ❗️❗️❗️❗️❗️❗️ А про обещанную вкусняшку помню ,это будет банка вкусной пасты 🥜🍯💪🏾😌,которую отправлю завтра в любую точку 🌎📦и всё кто очень любит орехи просто оставьте любой комментарий (количество не ограниченно) 😋👍🏿 В любой момент скажу ✋🏿 🛑СТОП и отсчитаю +10 комментариев ,11 комментарий будет победителем 😋❤️

Una publicación compartida de DIANA VOLKOVA FITNESS TRAINER🔥 (@di_volkowa) el

 

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