Otra vez la tragedia en las calles de la Ciudad: iba con sus tres hijos en moto, chocó y el de 6 años murió

Fue en Ruta 36 y 523. El motociclista colisionó de frente con una camioneta y el menor salió despedido. Los otros dos fueron trasladados al Hospital de Niños

Otra vida que se pierde en la Ciudad por el caótico y descontrolado del tránsito en la Región, y en este caso con connotaciones especiales ya que la víctima tenía apenas 6 años.

El trágico siniestro ocurrió anoche, alrededor de las 19:30hs., cuando un hombre circulaba en su moto Motomel 150 dominio A067ZGK junto a sus tres hijos, todos sin casco, cuando en el cruce de Ruta 36 y 523 colisionó de frente con una camioneta Ford F-100 que era conducida por un masculino mayor de edad.

La violencia del impacto hizo que uno de los chiquitos, identificado como Thiago Alonso, de apenas seis años, saliera despedido y resultara gravemente herido. En el lugar se hicieron presentes dos ambulancias del SAME, una de las cuales trasladó de urgencia al menor al Hospital de Melchor Romero, donde ingresó en estado de coma producto de un trauma encéfalo craneano grave.

Pese a la intensa labor de los médicos por salvarle la vida, apenas una hora más tarde se confirmó su deceso.

Los otros dos menores, de 6 y 9 años, debieron ser trasladados al Hospital de Niños para recibir asistencia médica, mientras que el padre fue derivado al Hospital de Melchor Romero aunque no presentaba heridas de gravedad.

Con este episodio, asciende a 19 la cantidad de víctimas fatales en la Región en lo que va de 2019, de las cuales 9 se desplazaban en moto al momento del siniestro vial.

Sólo en los últimos diez días hubo cuatro muertos: el lunes de la semana pasada, en 44 y 173 un hombre perdió la vida luego de una terrible colisión entre dos autos, el miércoles fue el turno de un joven, quien murió tras embestir la moto en la que se desplazaba contra un auto en 122 y 68, el domingo por la noche un motociclista perdió el control y terminó impactando contra un árbol en 520 entre 210 y 211 y el más reciente el de ayer en Ruta 36 y 523.

Fuerte reclamo

Desde la ONG Corazones Azules levantaron la voz por este nuevo hecho trágico en las calles de la Ciudad que "se pudo haber evitado", advirtieron. "El intendente Julio Garro no lee los diarios, no escucha las radios locales y no ve los noticieros de la cuidad. Vive en otro país. Tenemos la ciudad con más accidentes y muertes en siniestros viales en relación a la cantidad de habitantes y no hace nada, ni prevención ni educación vial", dijo Pedro Perrotta, presidente de la ONG. Apuntó tambien contra el Secretario de Control Urbano Roberto Di Gracia: "¿Acaso nunca se enteró que en la periferia se ha vuelto algo normal que familias enteras con hijos menores viajen en moto y las avenidas sean pistas de carrera? Era cuestión de tiempo para que esta tragedia suceda".