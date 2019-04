Frenó, tapó un garage y denunció que el dueño le puso un cuchillo en el cuello

El conductor, funcionario de la UNLP, dijo que un médico de 72 años le pateó el auto y luego volvió con un arma blanca en cada mano

| Publicado en Edición Impresa

Hay varios antecedentes y cercanos en el tiempo, pero ninguno con el nivel de violencia que quedó descripto en una denuncia radicada en al comisaría primera: un vecino, médico retirado de 72 años, fue acusado de salir a la calle enardecido y tras patear la chapa del auto que tapaba la salida de su garage, luego habría amenazado con un cuchillo y un palo al conductor.

El episodio generó un enorme revuelo en la cuadra de 11 entre 49 y 50. Como cualquier día de semana, a las 11 de la mañana de ayer, esa zona del Centro era un hervidero de vehículos y peatones.

Facundo Ábalo, egresado de la Facultad de Periodismo y director de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, estaba apurado, como la mayoría de la gente que hace trámites en las torres administrativas, la Municipalidad, los tribunales o quiere comprar en los negocios.

El hombre de 41 años venía en su Peugeot Allure por la calle 11. Alguien lo esperaba en la esquina con 49. Entonces, sonó el teléfono y frenó casi debajo del anejo fresno, a mano derecha. Según la parte que se escuche, el auto tapó total o parcialmente la salida del garage.

“Quedó una parte del coche sobre la salida y el hombre me dijo que lo sacara de ahí. Le pedí un minuto y empezó a pegarle patadas a la puerta”, le contó Ábalo a este diario.

Según sostuvo, el vehículo estaba en marcha, con los vidrios bajos en una mañana calurosa y las balizas puestas. “No pensaba dejar el auto. Por eso, lo tenía en marcha y cuando empezó a pegar patadas le dije que se tranquilizara”, indicó.

“Mientras me insultaba me puso la cuchilla en la garganta. No atiné a hacer nada porque pensé que me cortaba

“El vecino debe estar nervioso, pero no se dirime una situación con un machete

Facundo Ábalo, Denunció la agresión

Según su relato, lo peor no había pasado: “el hombre dio media vuelta y fue al garage. Metió la mano debajo del asiento de una camioneta y sacó una cuchilla de carnicero y un machete. Volvió hacia mi auto y metió medio cuerpo adentro. Mientras me insultaba me puso la cuchilla en la garganta. No atiné a moverme, porque pensé que la hoja me cortaba. Entonces, sacó el cuerpo del auto y se fue”.

Según relató, Ábalo movió el auto, dobló por 49 y estacionó. “Ahí llamé al 911 para denunciar lo que había pasado y vinieron los policías. El hombre seguía exaltado, gritando y en ese momento apareció otro hombre, familiar de él y me pegó una patada en la panza. Los policías que había comenzaron a frenarlo”.

Una fuente policial le dijo a este diario que no hallaron el cuchillo que mencionó Ábalo. El denunciante posteó en Twitter una foto en la que, según sostuvo, se ve al agresor con un arma blanca en la mano, hablando con un vecino.

El funcionario sabe que la normativa prohibe estacionar ante un garage e incluso que esa conducta indica una falta de consideración con el frentista. Por eso, insistió en que solo se había detenido en forma momentánea y no iba a dejar “tirado” el auto. “Entiendo que el vecino debe estar nervioso porque le dejan autos en el frente, pero creo que no se dirime una situación con un machete”.

Tras el incidente, el médico denunciado prefirió no hablar. El dueño de una peluquería lindera, le dijo a este diario que “esto es algo de todos los días en los garages de la cuadra. Los vecinos están cansados. Se armó revuelo pero no fue para tanto. El hombre dejó su vehículo mal estacionado y el dueño de casa le pidió que lo retirase porque tenía que sacar el auto. Le dijo “es un minuto nada más” y no se movió. Entonces el propietario reaccionó”.