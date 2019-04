Se encadenó en Fiscalías para exigir que se esclarezca la muerte de su hija

El caso es por una joven policía que murió en su casa de Los Hornos en 2017. Ponen sospechas de que haya sido un suicidio como consta oficialmente y apuntan a un hombre con el que tuvo un hijo y que luego del trágico desenlace se mudó a Chaco. Lo denuncian además porque no les deja ver a su nieto. Piden celeridad en la causa

Un vecino platense que se identificó como Antonio Avalos (55) se encadenó esta mañana en los accesos de la fiscalía platense, en 7 entre 56 y 57, para exigir el esclarecimiento de la muerte de su hija, Aldana Avalos (24), en 2017. Según consta oficialmente, el deceso de la joven fue por suicidio, pero los progenitores sospechan del hombre con el que ella tuvo un hijo en 2016, Jonatán Fernández (25), quien después del trágico desenlace se fue a vivir a Resistencia, Chaco, y se llevó al nene impidiendo que nadie de la familia pudiera verlo. En ese marco, la fiscalía a cargo de Marcelo Romero tramita una causa por "averiguaciones de causales de muerte".

Avalos llegó al edificio de los tribunales a las 8 en compañía de su esposa, Marisa, para exigir que la fiscalía "acelere la investigación porque ya pasaron veintidós meses" de aquel terrible episodio, que ocurrió de noche en 67 entre 163 y 163 bis. "Nosotros vivíamos en la parte de atrás del terreno, ella vivía en la casita de adelante. Ella nunca estuvo en pareja con él más allá de que tuvieron un hijo, pero esa noche él estaba ahí", dijo la madre de la joven en diálogo con este medio.

"Dicen que ella se suicidó, pero nosotros necesitamos que después de tanto tiempo este caso se esclarezca", añadió la mujer. Otro dato que aportó es que ambos jóvenes eran policías, lo cual en un punto alimenta sus sospechas. "El manipuló el cuerpo, el arma, siendo policía sabe todo eso. Si fue suicidó, fue por él, porque la indujo. No eran pareja y el estaba ahí. Manipuló toda la escena. Cuatro meses después pidió la baja de la fuerza y se fue a Resistencia a vivir", deslizó la mujer.

Además del dolor por la muerte de su hija, dijo que también sufren porque "él no nos deja ver a nuestro nieto". "Viajamos siempre a Chaco para verlo y no nos deja. La Justicia nos dio la autorización para visitarlo y no hay caso, él está en falta", expresó. Y agregó que "fui con mi sobrino y le pegó a él y a mí, de hecho una vez lo perseguimos en auto para que nos dé explicaciones y huyó". "El último viaje que hicimos fue hace dos semanas y tampoco pudimos ver al chiquito", sostuvo.

Asimismo, dijo que "el nene lleva el apellido de la madre, porque él no se hizo cargo".

"Estamos acá porque necesitamos hablar con el fiscal, no lo conocemos. Conocemos a su secretario, pero no a él. No sabemos que pasó con nuestra hija", enfatizó Marisa mientras acompañaba a su esposo en búsqueda de respuestas.