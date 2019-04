El espectacular festejo del campeón del fútbol griego

El PAOK se consagró campeón de la liga de Grecia después de 34 años y los festejos fueron un espectáculo de luces, humo y color pocas visto en un campo de juego.

Miles de aficionados en la segunda ciudad más grande de Grecia festejaron hasta bien entrada la mañana del lunes, luego que el PAOK de Salónica se convirtió en el primer club no ateniense que haya conquistado la liga en más de tres décadas.

Los hinchas protagonizaron enfebrecidas escenas de celebración. Se aglomeraron en la avenida costera, muchos portando bengalas rojas, para atestiguar el paso del equipo campeón, en un autobús de dos pisos y descubierto, tras la paliza por 5-0 sobre Levadiakos, que aseguró la corona.



