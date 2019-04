El FMI salió a respaldar el anuncio del Banco Central

El Fondo Monetario Internacional (FMI) apoyó las medidas introducidas hoy por el Banco Central (BCRA), para el manejo del mercado cambiario.

Lo hizo a través del vocero del organismo financiero internacional, Gerry Rice quien en su cuenta de Twitter dijo que "el Banco Central de Argentina introdujo hoy importantes medidas para hacer frente a la volatilidad en el mercado cambiario y en el mercado financiero".

