¡Cuidado fanáticos! Game of Thrones es la seria más usada para infectar con malware

La serie Game of Thrones es la más usada para distribuir malware por los cibercriminales que aprovechan que la audiencia busca los episodios en sitios de torrents y de streaming, y encabeza así un podio que completan The Walking Dead y Arrow, según reveló una reciente investigación privada.

La serie de HBO, cuya temporada final se estrena en 10 días, está al frente de una lista compuesta por las series más "populares y universales", entre las que figuran Suits, Vikings, The Big Bang Theory, Supernatural, Grey’s Anatomy, This Is Us y The Good Doctor, de acuerdo a un estudio de la firma de seguridad Kaspersky.

Esa lista de las series más infectadas coincide (aunque en distinto orden) con la de las más descargadas desde sitios de torrents, a través de los cuáles se pueden bajar los capítulos sin necesidad de estar abonado a alguna plataforma o canal de TV.

A diferencia de lo que sucede con los canales legítimos, "los rastreadores de torrents y los archivos alojados pueden enviar a un usuario un archivo que se parece a un episodio de un programa de televisión, pero en realidad es un malware con un nombre similar", describió el informe.

Game of Thrones, que es la serie más popular de todas, representó el 17% de todo el contenido "pirateado infectado" en 2018 con 20.934 usuarios atacados, precisó el reporte, mientras que entre la audiencia de The Walking Dead hubo 18.794 computadoras afectadas y 12.163 con Arrow.

"En todos los casos observados, los distribuidores de malware optaron por el primer y el último episodio de cada temporada, y el episodio de estreno fue el más utilizado (por ejemplo, el episodio 'El invierno se acerca' de Game of Thrones en la temporada 1)", detalló la investigación.

Para Anton Ivanov, investigador de seguridad de Kaspersky Lab, los resultados del trabajo muestran "claramente que los distribuidores de malware explotan programas de televisión que tienen una gran demanda en sitios web pirateados: estos son generalmente dramas o series de acción promovidos activamente".

"Los estafadores tienden a aprovecharse de la lealtad y la impaciencia de las personas, ofreciendo material completamente nuevo para descargar pero que en realidad es una ciberamenaza", sostuvo en un comunicado.