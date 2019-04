El taxista violento no aprende: primero a las piñas, ahora a los empujones

Esta mañana ingresó a declarar tirándole manotazos a los micrófonos de los periodistas que lo esperaban

Claudio Daniel Rímolo, el taxista que el viernes pasado protagonizó una pelea en la vía pública con otro conductor, al que le rompió el auto haciendo marcha atrás con el vehículo que conducía, ingresó esta mañana a los empujones para declarar ante el fiscal Penal Contravencional y de Faltas N°2, Norberto Brotto, quien no descartó que el chofer pueda quedar detenido.

Rimolo se presentó esta mañana para declarar ante Brotto y lo hizo a los empujones entre la gente que se encontraba en el lugar. Según trascendió, Rimolo tendría antecedentes penales.

El fiscal había dicho ayer que iban a ser analizados "los elementos de pruebas que hay para definir la detención o no del taxista, que es el único imputado".

Al respecto, destacó que "el taxista es el único imputado porque, más allá que había habido una pelea, en este caso lo que se analiza es el daño provocado en el otro auto y las lesiones". Y advirtió que si se prueban las lesiones "las penas podrían alcanzar hasta dos años de prisión".

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó que procedió a suspenderle preventivamente la licencia profesional "que es lo que hacemos cuando detectamos una actitud de violencia que pone en riesgo la vida de los demás".

Por su parte, el conductor agredido por el taxista aseguró que van a pedir que la causa se investigue por "tentativa de homicidio", mientras que se espera que la Justicia porteña defina la detención del hombre. "Tuve un ángel guardián. Yo no lo vi venir cuando me choca marcha atrás. Me pudo haber matado. Él no reparó en nada, me podría haber pisado a mí o a cualquier persona que pasara sobre la senda peatonal", afirmó Fabio Rojas.

"Vamos a pedir el cambio de caratula por tentativa de homicidio en concurso con lesiones y amenazas coactivas", aseveró hoy Martín Francolino, abogado de Rojas, y agregó que también solicitarán a la Justicia "la detención porque esta persona (el taxista) se dio a la fuga y no está a derecho".