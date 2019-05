Denuncian que en el Hospital Rossi no funciona el tomógrafo

Profesionales del centro médico platense reclamaron por el dispositivo clave para la realización de estudios de complejidad. Piden medidas urgentes. En ese marco, el Ministerio de Salud provincial informó que ya se gestionó la compra de repuestos importados de Alemania

Los profesionales del Hospital Rossi de La Plata denunciaron que no funciona el tomógrafo de ese centro médico e iniciaron una campaña, a través de internet, para exponer los problemas que trae aparejado la falta de este dispositivo esencial para la realización de estudios por imagen y solicitar a las autoridades provinciales medidas para solucionar el inconveniente. En este sentido, sostienen que el artefacto presenta problemas desde hace dos años y que más allá de las reparaciones que se llevaron a cabo, dejó de funcionar. Por su parte, el Ministerio de Salud de la Provincia informó que ya se gestionó la compra de repuestos que serán importados desde Alemania.

En este marco, el médico cirujano y representante de CICOP, Manuel De Battista, aseguró que el tomógrafo “es un insumo básico para un hospital interzonal de derivación provincial como es el Rossi” y que la situación dificulta el normal funcionamiento del hospital porque “los profesionales tenemos que estar todo el tiempo trasladando pacientes a otras dependencias a hacerse los estudios correspondientes”.

"Hoy la tomografía para un hospital como el Rossi está casi protocolizada en la mayoría de las patologías complejas. Este hospital que tiene terapia intensiva, que recibe traumatizados de la calle muchas veces necesita estudios de estas características. Es decir, lo que hace que el hospital tenga una determinada complejidad como el Rossi, es que tenga un tomógrafo. De lo contrario sos un hospital de menor complejidad. Antes de que se rompiera estamos arriba de los 25 estudios por día. Hoy estamos sin tomógrafo. Para cualquier patología neoclásica, como un cáncer, sí o sí tenés que hacer una tomografía. Pacientes que van a quirófano necesitan este estudio. Es un insumo fundamental", dimensionó el profesional.

Asimismo, De Battista aseguró que “entre el 31 de julio del 2017 y el 12 de mayo del 2019 el tomógrafo sólo funcionó 337 días de los 649 ” y que “se pudieron realizar, en promedio, seis estudios por jornada, un número muy lejos del mínimo necesario que deberían ser 25 y de los 40 que se llevan a cabo en promedio en el Hospital San Martín”.

“Esta grave situación se repite en toda la región”, afirmó y agregó: “El tomógrafo del Hospital de Niños también está roto y el del Hospital de Romero funciona a media máquina porque le falta un aire acondicionado”.

“Esta necesidad se agrava en la actualidad del Hospital, ya que ahora contamos con el servicio de emergencias del SAME que trae pacientes traumatizados de la calle todo el tiempo y no tenemos las herramientas necesarias para responder a estas demandas”, declaró De Battista.

Además, afirmó que en el hospital “hay residentes del servicio de imágenes que ven afectada su formación porque al no tener tomografía no pueden realizar sus prácticas como deberían”.

“Es necesario y de suma urgencia que las autoridades ministeriales resuelvan este problema porque un hospital tan importante como el Rossi no puede seguir trabajando en estas condiciones”, aseguró De Battista y criticó que “el gobierno provincial destine más atención y presupuesto a la campaña electoral que a las necesidades médicas de millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires”.

En marcha la compra de repuestos

Desde el Ministerio de Salud provincial se informó que desde hace aproximadamente un mes, el tomógrafo del hospital Rossi, de la firma Siemmens, no funciona por un desperfecto que afecta a los conectores. Si bien personal técnico de esa compañía intentó repararlo en varias oportunidades durante estas últimas semanas, no pudo solucionarlo.

"Ahora, desde la cartera sanitaria, se gestiona la compra de los repuestos necesarios, que deben importarse desde Alemania. Desde la firma estiman que recién ingresarán al país para fines de este mes", explicó la cartera.

Además, se precisó que nientras tanto, los pacientes del Rossi que requieren el estudio son derivados a otros hospitales provinciales de la Región XI que sí cuentan con esa tecnología tales como el San Martín, San Roque de Gonnet y Larrain de Berisso, dependiendo de cada caso.