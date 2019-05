Macri: "Es momento de tener generosidad, sentarse alrededor de una mesa y acordar"

Durante la inauguración de un oleoducto en Vaca Muerta, el Presidente se refirió a la propuesta que el Gobierno le hizo a algunos dirigentes del PJ de firmar un acuerdo basado en diez puntos

El presidente Mauricio Macri dijo hoy que "es momento de tener generosidad, sentarse alrededor de una mesa y acordar" políticas básicas para "llevar tranquilidad y futuro a la casa de todos los argentinos", al encabezar la inauguración del oleoducto Loma Campana-Lago Pellegrini en Vaca Muerta.

De esta manera, Macri se refirió a una serie de puntos que el Gobierno le propuso acordar a dirigentes del PJ no kirchnerista que esta mañana salió a cuestionar el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien hasta el momento no fue convocado.

El Presidente afirmó hoy que "hay que recordar dónde estábamos hace tres años y medio", y advirtió que "recibimos un país que importaba energía, después de haber sido gran exportador de energía", al tiempo que se "habían quintuplicado los cortes de luz". En ese sentido expresó que "había que corregir" políticas del anterior gobierno, y que "lo hicimos", a la vez que enfatizó que las políticas en materia energética "no hubiesen sido posibles si seguíamos en default, con cepo" cambiario.

Además, resaltó el hecho de que "Vaca Muerta genera trabajo en todo el país", mientras que sobre el oleoducto indicó que permitirá triplicar la capacidad de transporte de crudo no convencional desde ese yacimiento hasta el sistema troncal de distribución.

Finalmente, afirmó que 2019 "es un año bisagra" para el país, en el que "se define si tenemos 25 años de crecimiento o nos sumimos en la oscuridad y la confrontación".