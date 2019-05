Se formó un pozo de $100.000 en el Cartonazo de EL DIA

Quedó vacante la jugada que cerró ayer y desde hoy se pone en marcha la nueva ronda con los cupones que llegan con la edición papel

| Publicado en Edición Impresa

Quedó vacante la ronda de esta semana del Cartonazo y se formó un pozo de $100.000 que comienza a jugarse hoy con la entrega de un nuevo cartón junto a la edición impresa de EL DIA.



El premio de $50.000 de la ronda que cerró ayer no tuvo ganadores con 15 aciertos, razón por la cual engrosa el monto a entregar en la próxima jugada.



Desde mañana y hasta el miércoles próximo se publicarán 10 números por jornada (entre el 00 y el 89) para que los lectores puedan cotejarlos con los cartones que recibirán hoy junto a la edición papel de EL DIA.



Si para el próximo miércoles, los portadores de los cartones reúnen los 15 aciertos, se transformarán inmediatamente en ganadores del juego. De haber más de un ganador, como ocurrió en numerosas oportunidades, el pozo se repartirá en partes iguales.



Los ganadores tienen que llamar al 425-0101 y presentarse en las oficinas de Diagonal 80 Nº 815/817 el miércoles, entre las 11 y las 17, con el cartón que tiene los 15 aciertos y el Documento Nacional de Identidad (DNI). De ese modo acreditan la condición de ganador del juego que tiene cada vez más seguidores, semana tras semana.



Cabe indicar que esta semana la jugada cerró excepcionalmente un jueves a raíz del feriado nacional del miércoles, jornada en la que no se publicaron los diarios en papel.



OTRA OPORTUNIDAD



Los cartones no ganadores, tal como ocurre desde el principio del juego, tienen una segunda oportunidad, ya que pueden participar del sorteo de un televisor LED que se pone en juego el último día hábil de cada mes.



Los lectores tienen que completar los cupones con los datos personales y depositarlos en las urnas de diagonal 80 Nº 815/817, y en las receptorías habilitadas.



Vale aclarar que sólo pueden participar los cupones del mes en curso.