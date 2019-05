Relevamiento oficial plantea que está disponible la mitad de los productos con Precios esenciales

La Defensoría del Pueblo bonaerense asegura que hizo el trabajo en distintos puntos de la Provincia y marca la falta de reposición

| Publicado en Edición Impresa

Tras el anuncio del gobierno nacional de la puesta en marcha del programa Precios Esenciales (el acuerdo firmado con híper y supermercados que contempla 64 productos de la canasta básica), la Defensoría del Pueblo de la Provincia encaró un relevamiento para controlar el cumplimiento del plan, tanto en lo relativo a los valores como al stock disponible, con el objetivo de que se garantice una reposición permanente de los artículos de la lista. El monitoreo se llevó a cabo en distintas ciudades del territorio bonaerense y la conclusión fue, entre otras consideraciones, que la mitad de los productos no se encuentran en las góndolas.

Los recorridos se realizaron en los distritos donde la Defensoría cuenta con delegación. Así, se relevaron los comercios que son parte del acuerdo, como Carrefour, Coto, Día, VEA, Wal-Mart, Changomas, Toledo, Cooperativa Obrera, Aida, La Anónima, Disco y El Nene. Además de nuestra ciudad, se fiscalizaron las góndolas de Arrecifes, Junín, Tandil, Olavarría, Tres de Febrero, Miramar, Chivilcoy, Lincoln, Bragado, San Pedro, Necochea, Chacabuco, Almirante Brown, Bahía Blanca, Pigüé, Bolívar, Coronel Suárez, Balcarce, Mar del Plata, Ituzaingó, Zárate, Saladillo, San Nicolás, Pergamino, Ensenada, Mercedes, Lomas de Zamora, Tigre y Berazategui.

La mitad en falta

A partir de las recorridas que se efectuaron en esos establecimientos, se obtuvieron 42 informes. Luego de analizarlos, el organismo concluyó que de los 2.688 productos relevados, el 49% no estaba a la venta y en muchos casos en los que no se registraban faltantes sólo había unos pocos artículos presentes.

También se observó la identificación y la visibilidad de las mercaderías, un detalle que es parte del acuerdo con las empresas y del que se detectaron las mayores irregularidades.

Otro punto que se tuvo en cuenta en los controles es hecho que se difunda claramente el número telefónico (O8OO-6661518) de la Secretaria de Comercio Interior, ya que ese es el canal a través del cual los consumidores pueden realizar las denuncias por incumplimientos en el programa. De ese modo, las autoridades cuentan con información para sancionar a los comerciantes que no respetan el convenio.

A lo largo de los relevamientos se detectó que es repetitiva la situación de falta de stock de la leche La Martona, los fideos Regio, la yerba Romance, el azúcar Dominó y los yogures.

Por ejemplo, en Necochea específicamente, de las nueve variedades de yogures ninguna estaba presente y en Bahía Blanca solo había 28 de los 64 productos de la lista. También un híper de San Nicolás mostró la ausencia casi total de varios artículos del programa.

Respecto a la identificación de los productos, la Defensoría registró 1.801 artículos que no estaban correctamente señalizados como Precios Esenciales, lo que equivale a señalar que el 67% no tenía la señalética diseñada por el gobierno nacional y que los empresarios se comprometieron a garantizar. En un súper de Mercedes, por caso, la mercadería que integra la lista del programa no tenía la identificación correspondiente.

La visibilidad de las unidades está relacionada con el ancho de góndola destinado a esa exhibición o a la altura la que fue colocado el producto y en cualquier caso debe estar a la vista de cualquier consumidor. Alrededor del 42% no estaba claramente visible, según el informe de la Defensoría. Por ejemplo, en un supermercado de Tigre sólo 20 productos de la lista estaban claramente visibles para los consumidores, mientras que en una cadena con sucursal en Chacabuco sólo eran 16 los productos que se podían ubicar.

Por otra parte, solamente en tres hipermercados se difundía el número 0800-6661518 de la Secretaria de Comercio.

La conclusión del trabajo

Luego de analizar el total de los relevamientos, el organismo concluyó que existen ciudades (como Balcarce o Ituzaingó) donde el programa se cumple casi en un 80% en todos los aspectos: esto es en stock, visibilidad e identificación.

Asimismo, fuentes de la Defensoría del Pueblo indicaron que “a la demora de una semana en poner en marcha el programa, debemos sumarle que en esta primera semana ha tenido un arranque bastante lento con las clásicas deficiencias que le podíamos criticar a Precios Cuidados: productos escondidos, poco visibles, con poco stock y una nula reposición”.

Además, según el organismo, “nada se hace para facilitar a los consumidores la denuncia de las irregularidades porque no se exige difundir el teléfono de la Secretaria de Comercio y las denuncias en la página web, rara vez tienen una respuesta”.

“Deben tomarse todas las medidas para que Precios Esenciales se cumpla en su totalidad, tal como fue presentado. Si no hay controles para que se garanticen los productos a los valores anunciados, estamos ante una maniobra marketinera más que a un plan para beneficiar a los consumidores, donde el gobierno parece defender más a los grandes empresarios que a la gente”, sostuvo el Defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino.