El futuro de tres DT de la Superliga dominado por los rumores y la indefinición

Hay tres directores técnicos de la Superliga que deberán definir su continuidad en los próximos días y sobre ellos se generan diferentes teorías sobre si siguen o se van.

Eduardo Coudet, el DT del campeón, Jorge Almirón y Ariel Holan deberán definir su futuro en los próximos días aunque todavía no hay definiciones concretas como para adelantar el final de las gestiones.

Coudet y el presidente racinguista Víctor Blanco vineen anunciando una reunión para tratar el tema que no termina de confirmarse. El DT ha dicho que "Pasó mucho tiempo y parece que hubiera una especulación. El mensaje -aseguró el Chacho- está más que claro: yo me quiero quedar en Racing. Eso está fuera de discusión. Que quede bien en claro que me quiero quedar, no estoy especulando con los tiempos en ningún sentido. Pasaron muchos días y seguimos diciendo: ya nos vamos a juntar. Pero es así. He viajado yo, después ha viajado Víctor. No hay más especulaciones".

En San Lorenzo, mientras tanto, después de una muy floja campaña, ya nadie asegura que Almirón seguirá en el cargo.

El entrenador en la última conferencia de prensa en el Nuevo Gasómetro sembró más interrogantes en Boedo: "Nos falta jerarquía para ser más determinantes, aunque yo asumo la responsabilidad que me corresponde. Tenemos que hacer un análisis más frío para ver qué línea quiere seguir el club. El balance lo haremos con los directivos, pero dependerá de ellos ver qué rumbo quieren tomar", dijo Almirón.

Finalmente en Independiente no se terminan de disipar los rumores de salida de Arel Holan a quien se lo nota muy desgastado.

"¿Otra vez hay que hablar de lo mismo? No es que me moleste, pero tampoco quiero ser redundante", dijo el DT del Rojo en el aeropuerto de Arequipa, antes de que Independiente liquidara su serie de Copa Sudamericana ante Deportivo Binacional.

En esa ocasión, el director técnico hizo lo imposible por demostrar que los rumores que lo sitúan fuera del club de Avellaneda una vez que termine este semestre no le alteran el pulso, pero lo logró solo a medias.