El Merval cerró con una suba del 3,16% el riesgo país finalizó en 901 puntos básicos

El S&P Merval subió hoy 3,16%, impulsado por la buena performance de las empresas del sector energético y financiero, mientras que el riesgo país retrocedió un 2% y finalizó en 901 puntos básicos. En el panel líder de la plaza local las ganancias fueron lideradas por Telecom, que avanzó 6,18%, Cablevisón lo hizo en 6,16%, Grupo Financiero Galicia ganó 5,46%, Transportadora de Gas del Norte 5,17% y Ternium 4,18%.

En sentido opuesto, el único papel que registró pérdidas fue Aluar, que retrocedió 1,32%. En tanto, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de alzas, donde las principales subas fueron para Telecom (5,7%), Grupo Financiero Galicia (4,7%), Banco Francés (4,3%), Edenor (4,1%) y para Pampa Energía (4,0%). Los tres únicos papeles que terminaron en negativo fueron los de Mercado Libre (-0,6%), Despegar (-0,4%) e Irsa (-0,2%).

Por el lado de la renta fija, los bonos en dólares tuvieron fuerte demanda y ganaron entre 75 centavos y 1 dólar a lo largo de toda la curva. Mientras que el riesgo país que elabora el JP Morgan cayó a 901 puntos básicos. El tramo pesos sigue sin tendencia definida, quedando la deuda corta ajustable por CER rindiendo niveles de 27% más inflación.

EL BOVESPA SUBIÓ 1,28%

El índice Bovespa, el principal indicador de la Bolsa de San Pablo, subió hoy 1,28% y se situó en los 95.596 puntos, impulsado por el optimismo que insufló en el mercado la audiencia en el Congreso del ministro de Economía, Paulo Guedes, con el propósito de justificar la reforma de previsional del gobierno de Jair Bolsonaro.

Tras dos ruedas consecutivas en baja, la bolsa paulista anotó hoy un volumen financiero de 15.519 millones de reales -unos 3.945 millones de dólares- y totalizó 1.736.761 negociaciones. El Bovespa, siempre en terreno positivo, se movió entre los 94.388 puntos mínimos de la apertura y los 96.311 máximos, cuando alcanzó una mejora de 2,03%, precisó la agencia Efe.

Las ganancias del día fueron lideradas por los papeles de la aerolínea Azul (+4,88 %), seguidos por la red de alquiler de coches Localiza (+4,77 %) y de la compañía aérea Gol (+4,34 %). Las pérdidas, en tanto, fueron encabezadas por las acciones de la red de supermercados Pao de Açucar (-7,43 %), que bajaron con la noticia de que el grupo francés Casino puede combinar sus activos en Latinoamérica.

Por su parte, en el mercado de divisas, el dólar se depreció 0,90% frente al real y cerró la sesión negociado a 3,932 reales para la compra y 3,933 reales para la venta en el tipo de cambio comercial.

EL CRUDO WTI SUBIÓ 1,2% Y EL PETRÓLEO BRENT DEL MAR DEL NORTE AVANZÓ 0,70%

Los precios internacionales del petróleo registraron hoy nuevas alzas, impulsados por una caída inesperada en las reservas de crudo de EE.UU., las tensiones geopolíticas con Irán y el recrudecimiento de la guerra comercial de Estados Unidos con China. En Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en junio subieron 1,2% y cerraron en 62,12 dólares, al sumar 72 centavos de dólar respecto a la sesión de ayer.

Por su parte, el precio del barril de petróleo Brent para entrega en julio se ubicó en 70,37 dólares en el mercado de futuros de Londres, con una mejora de 0,70% respecto a la rueda previa.

LA SOJA PERFORÓ EL PISO DE LOS US$ 300 EN CHICAGO, SU VALOR MÁS BAJO DESDE SEPTIEMBRE PASADO

La soja perforó el piso de los US$ 300 en el mercado de Chicago, debido a la tensión reavivada entre Estados Unidos y China, que mantiene en vilo al mercado y alcanzó así su valor más bajo desde septiembre del año pasado.

Los contratos de mayo y julio bajaron 0,42% (US$ 1,29) hasta los US$ 299,19 y US$ 303,96 la tonelada respectivamente, ante la "incertidumbre" de los operadores sobre la marcha de las negociaciones entre Estados Unidos y China en base al conflicto comercial que ambos mantienen desde el año pasado.

El mismo recrudeció en estos últimos días, ante las declaraciones esgrimidas el domingo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cuales advirtió sobre su intención de elevar aranceles por US$ 200.000 millones a productos provenientes de China.

A pesar de la advertencia del primer mandatario estadounidense, que generaron sendas caídas en los mercados globales, las delegaciones de ambas potencias tendrán una última rueda de negociaciones el jueves y el viernes en Washington DC.

WALL STREET CIERRA CON MAYORÍA DE BAJAS Y SIGUE ATENTO A NUEVO CORTOCICUITO ENTRE EEUU Y CHINA

Las principales bolsas neoyorquinas cerraron la rueda con mayoría de bajas, con lo que suman tres jornadas consecutivas, debido al empeoramiento de la relación comercial entre Estados Unidos y China.

El Dow Jones -que mide a las 30 principales empresas del parqué industrial- se anotó un leve repunte de 0,01 % en el tramo final de las operaciones, mientras que el selectivo S&P 500 cedió 0,16 % y el índice Nasdaq cayó 0,26%.

A pesar de la mayoría de bajas, el resultado final fue esperanzador para los analistas debido a que contrastan con caídas importantes registradas en las dos jornadas previas.

Los inversores, según señala un cable de la agencia EFE, están desde el lunes pasado atentos a cualquier noticia del ámbito comercial, de cara al aumento de aranceles a productos chinos anunciado por la Casa Blanca para este viernes, que será del 10% al 25%, por valor de 200.000 millones.

A media rueda, todo el parqué neoyorquino se ubicó en terreno positivo tras un mensaje en Twitter del presidente Donald Trump en el que dio cuenta que representantes de China "están de camino" para alcanzar un acuerdo.

La mejora no se consolidó a pesar de la llegada de los negociadores chinos a Washington, debido a que Gobierno estadounidense entregó hoy los documentos que respaldan la suba arancelaria, lo que hizo que Pekín amenazarA con tomar represalias.

Los analistas temen que esa sanción impacte a los resultados trimestrales de las compañías con intereses en China y además afecte la ronda de negociaciones para un acuerdo comercial que retoman ambos países este jueves.