Detuvieron al cantante de La Liga por amenazar de muerte a una mujer y atropellar a un policía

Roberto Omar “Tito” Alí intentó escapar pero lo arrestaron sobre la Ruta 11

Un cantante de un grupo de cumbia fue detenido en el partido bonaerense de La Costa como acusado de haber amenazado a una mujer y atropellado a un policía, informaron hoy fuentes de la fuerza.



Se trata de Roberto Omar "Tito" Alí (31), líder del grupo musical La Liga, apresado en las últimas horas tras una persecución sobre la ruta 11, a la altura de la localidad de San Clemente del Tuyú.



Fuentes policiales informaron a Télam que todo comenzó cuando efectivos de la Jefatura Departamental Pinamar fueron alertados porque un hombre amenazaba de muerte a una mujer en el cruce de Moreno e Islas Malvinas, en la Lucila del Mar.



Luego de recibir esa denuncia, personal de la comisaría Costa Azul se trasladó hasta ese lugar pero el agresor ascendió a una camioneta Volkswagen Amarok negra y huyó a toda velocidad hacia Aguas Verdes.



Según las fuentes, efectivos policiales se apostaron en el ingreso a esa localidad y lo interceptaron sobre la ruta 11, por lo que le ordenaron que descienda del vehículo.



Sin embargo, el conductor, que tenía un arma de fuego a un costado suyo, forcejeó con uno de los uniformados que abrió la puerta.



En ese momento, el sospechoso aceleró y el teniente Rubén Patri de la subcomisaría de Aguas Verdes fue arrastrado unos diez metros mientras estaba agarrado a la puerta y hasta que cayó al piso.



Inmediatamente después, el conductor escapó por ruta 11 y un compañero del efectivo efectuó tres disparos que no impactaron en la camioneta, tras lo cual comenzó otra persecución.



Las fuentes añadieron que Patri fue trasladado al hospital de Mar de Ajó, donde quedó internado por las heridas en las piernas pero sin lesiones óseas.



En tanto, el músico fue aprehendido durante un operativo cerrojo a la altura de San Clemente del Tuyú como acusado de haber cometido este raid.



Por su parte, la madre del detenido había publicado en marzo de 2018 un video en las redes sociales en pedía "ayuda profesional" por la adicción a las drogas de su hijo y que no lo contrataran hasta que se recuperara porque lo estaban "matando".



"¿Cómo quieren que termine? ¿No ven que está parado ahí cantando y no puede más? ¿Es más importante llenarse los bolsillos a costillas de un enfermo, de una persona que no sabe cómo pedir ayuda?", se quejó llorando la mujer.