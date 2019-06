¡Aplaudan señores! Se disfrazó de mujer en las redes porque a su hermanito le hacían Bullying

El protagonista de la historia es un chico de 16 años. Se hizo viral y emociona al país. A su hermano, de sólo 9 años, lo tildaron de gay en la escuela y sus compañeros dejaron de hablarle. El joven se puso aros y un vestido y se grabó en Instagram para salir a defenderlo

Joel Herrera tiene apenas 16 años, toda una vida por delante. Pero el gesto que tuvo en los últimos días no se lo va a olvidar jamás. Y menos su hermanito, a quien salió a defender porque en el colegio lo tildaron de "gay" y lo terminaron haciendo a un lado, quedándose completamente solo.

La historia es que el adolescente cordobés grabó un video y lo subió a las redes sociales para defender a su hermano, de 9 años, frente a esta situación de bullying que sufría en la escuela. Se disfrazó de mujer, con aros, labios pintados y un vestido negro, para dar un discurso ejemplificador. El posteo ya tuvo casi 40 mil reproducciones y cerca de 700 comentarios.

"La verdad q esto me daba vergüenza subirlo, pero x mi hno haría lo que sea con tal de verlo sonreír", comenzó escribiendo el joven, y siguió: "Quizás sea odioso, para nada cariñoso y lo jodo, pero (YO) no alguien de afuera, no permitiré nunca que alguien le diga o trate o le haga algo malo a mi hermanito, es lo más preciado que tengo y daría hasta lo que no tengo por verlo bien!". Luego llegó el momento de los agradecimientos: "Muchísimas gracias a todas las personas que lo están apoyando y que se tomaron el tiempo de escribirme y de subir historias sobre el video. De todo corazón muchísimas gracias!! #noaladiscriminaciondegenero".

Tras su publicación, sólo bastó unas horas para que empiece a hacerse viral. Joel contó que "fue algo que salió de la nada. No esperaba que el video se hiciera viral". Y sobre la situación que atravesó su hermano dijo un compañero de Ian escribió en un papel que era gay con la firma del pequeño, por lo que todo el curso no paró de cargarlo. A tal punto que las burlas terminaron en un completo aislamiento y un posterior pedido a la madre de que lo cambie de escuela.

Al ver el sufrimiento de su mamá y el de su hermano no se aguantó. Es por eso que grabó el video y lo subió a las redes, donde explotó con miles de reproducciones y una catarata de mensajes. Estos son algunos de los más salientes:

- "Vos si que entendiste todo !! Felicitaciones y felicitaciones a tus papás también, que te criaron con tales valores y respeto ! La familia ante todo y el respeto a todos por igual !! Sos inmenso".

- "No les importa si un nene la esta pasando mal por parte de sus compañeros tenemos que actuar nosotros como sea para defenderlos y cuidarlos . Te felicito y te mando un abrazo".

- "Bien ahí te felicito por lo que hiciste por tu hermano".

- "Hermoso lo que hiciste por tu hermano y arriba ese ánimo decile que aunque duela tiene que hacer oídos sordos, no hay nada de malo en lo que el elija, lo malo seria que fingiera ser algo que no es".

- "SOS un genio admirable"

- "Toda la primaria y secundaria molestaron a mi hermano por gay, por jugar con las nenas y demás. El no sabia que iba a ser, y un día dijo que si le gustaban los hombres. Todos esos años de burlas se los comió igual, pero me tenía a mi que me agarraba a las piñas con todos porque lo discriminaban. Jamás te arrepientas ni de vergüenza defender a tu hermano. Te felicito por tu reacción ante tanta mierda de sociedad, algún día va a cambiar. Abrazo enorme para ustedes".