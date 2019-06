Cristina: más cerca del juicio oral por los cuadernos y sobreseída por el bastón presidencial

Ahora el juez Claudio Bonadio debe dar vista a las defensas de los acusados antes de resolver si finalmente eleva la causa a juicio oral

La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera presentaron sendos requerimientos de elevación a juicio para una parte de la causa de los cuadernos de la corrupción, en los que incluyeron a la ex presidenta Cristina Kirchner y a otros procesados.

Estas presentaciones se sumaron a la que concretó el fiscal Carlos Stornelli, y ahora el juez federal Claudio Bonadio dará vista a todas las defensas para que den su conformidad o formulen las oposiciones a su decisión de dar por cerrada la pesquisa para pasar a la etapa de juicio oral, informaron fuentes judiciales.

"De los elementos reunidos a la largo de la presente investigación ha quedado demostrado el rol que detentaba la ex presidenta en calidad de jefa de esta asociación ilícita, siendo a posteriori de la muerte de su marido la principal artífice de esta organización con permanencia en el tiempo, emanando directivas al resto de sus miembros, en claro perjuicio del Estado Nacional", sostuvo en su requerimiento la UIF.

En el escrito, firmado por su titular Mariano Federici, el organismo agregó que "quienes se beneficiaron con este sistema recaudatorio ilegal fueron Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".

Ambos organismos coincidieron en lo planteado por Stornelli a la hora de pedir el envío a juicio de la ex presidenta, procesada como supuesta jefa de asociación ilícita, y a los ex funcionarios de su gobierno Julio De Vido, José López y Roberto Baratta, entre otros.

Además, hicieron extensivo el pedido a empresarios procesados en la parte principal del caso cuadernos, entre ellos, Angelo Calcaterra, Carlos Wagner, Ernesto Clarens, Gerardo Ferreyra, Oscar Thomas y Walter Fagyas. También se pidió el envío a juicio oral del ex chofer de Baratta y arrepentido del caso, Oscar Centeno.

Sobreseída en la causa del bastón presidencial

Por otra parte, el juez federal Julián Ercolini sobreseyó hoy a la ex presidenta por inexistencia de delito en la causa que investigaba el hallazgo de un bastón presidencial en un allanamiento a su casa en El Calafate, Santa Cruz. Además, Ercolini ordenó devolver el bastón a la ex mandataria.

El hecho investigado "no encuadra en una figura penal", concluyó el juez al sobreseer a la actual precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos.

El bastón fue secuestrado por orden del juez federal Claudio Bonadio en un allanamiento en la causa de los cuadernos de la corrupción.

El magistrado realizó una denuncia penal aparte "bajo la sospecha de que se trataba de aquel que utilizó el ex presidente Arturo Frondizi, perteneciente al Museo de Casa de Gobierno", y que había sido sustraído.

La investigación quedó a cargo del juez Ercolini, quien la delegó en el fiscal federal Jorge Di Lello.

En la pesquisa se estableció que el bastón "es aquel que fuera donado por los familiares del ex presidente (Háctor J.) Cámpora al ex presidente Néstor Kirchner, y en consecuencia, no sería aquel sustraído al Estado Nacional", concluyó Ercolini en su fallo.

Además, remarcó que "los ex funcionarios nacionales Jorge Taiana y Alberto Fernández, asistentes al acto celebrado el día 28 de diciembre de 2006, en el que el ex presidente de la Nación Néstor Kirchner recibió los atributos presidenciales donados por los familiares del también ex mandatario Héctor Cámpora", declararon como testigos y reconocieron el bastón en fotografías. Y ratificaron que se trató de un "regalo personal".