Realizaron nueva "Fiesta Nacional de la Mosca" en Ignacio Correas: piden medidas urgentes

Con una manifestación los vecinos retomaron hoy con los planteos por las invasiones de estos molestos insectos. Hablan de "delito contra la salud" y que "el gallinero -en alusión a las granjas avícolas- quedó desubicado". En medio de la bronca, nadie se salvó de los cuestionamientos

En Ignacio Correas los vecinos están que vuelan y como ya lo han manifestado en reiteradas oportunidades, el motivo de tanta bronca es la permanente invasión de moscas. Según afirman, conviven con una plaga, que irrumpe con absoluta molestia en la rutina diaria y sobre todo causa inconvenientes a la salud. Por este problema, apuntan fuerte contra las granjas de la zona, pues señalan que se configura "un delito contra la salud" y que "el gallinero -en alusión a estos establecimientos avícolas- quedó desubicado".

La preocupación de la localidad rural va en aumento, por lo que buscan visibilizar el problema para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Así, hoy domingo, llevaron a cabo la segunda edición de la irónica protesta a la que han dado en llamar como "La Fiesta Nacional de la Mosca". En el verano habían realizado otras tantas manifestaciones.

Durante este evento, que tuvo lugar en los accesos del pueblo, expusieron reclamos, pancartas y muchas bronca. Mientras las moscas continúan proliferando, sostienen que las autoridades desatienden sus reclamos. En este sentido, recordaron que ya van más de 20 años solicitando que se tomen medidas de higiene para evitar consecuencias nocivas para la salud.

"Estamos cansados, 20 años de lucha, siempre lo que quisimos fue convivir en forma normal, pacífica, con higiene, trabajar como corresponde. Esto no hubiera pasado nunca. No hemos tenido ecos ni del productor ni de las autoridades. Me hace acordar algo que dijo Campanella, el director de cine: 'La Justicia nos abandonó', y a nosotros nos abandonó. Hicimos una denuncia penal, otra civil, hemos ido a todas las autoridades habidas y por haber y nadie se hace eco de un delito contra la salud", señaló a EL DIA uno de los vecinos damnificados.

Para los afectados, esta invasión constituye "un delito contra la salud". Sostienen que "la población ha crecido exponencialmente. Sicardi tiene 7 mil habitantes. En Correas ya no somos 20 familias, somos muchas más". En ese sentido remarcan que "el gallinero -por las granjas- quedó desubicado, desubicado desde dos puntos de vista: por la gran población que hay alrededor y respecto de la forma de producción, que es arcaica".

Tras esta nueva movilización de las familias de Correas, mientras en los próximos días continuarán conviviendo con moscas, ya sea dentro de sus casas, en patios, en establecimientos, en la calle, los manifestantes esperaran que sus planteos encuentren correlato en respuestas de autoridades orientadas a dar soluciones concretas.