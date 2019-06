Alarma por un accidente en el rodaje de la nueva película de James Bond

Un accidente durante el rodaje de una escena del 25° film de la saga de James Bond culminó con un herido. Según trascendió, una "explosión controlada" no lo fue tanto y terminó destruyendo parte del decorado y lastimando al miembro del equipo

Cabe resaltar que no es la primera vez que ocurre algo de este estilo. El mes pasado, mientras el protagonista Daniel Craig rodaba una escena de acción resultó lastimado y tuvo que ser sometido a una cirugía menor en el tobillo.

El actor se encuentra actualmente en rehabilitación y aún no pudo reincorporarse al rodaje. Se estima que al hacerlo se avanzará rápido para poder cumplir el objetivo del estreno en abril del año próximo, aunque cada vez es más probable un atraso.

Los problemas, sin embargo, nacieron con la entrega. Desde el comienzo Craig dijo que no deseba seguir interpretando el rol del espía y solo mediante duras negociaciones se logró convencerlo.

El británico exigió, además de un aumento, que el guión fuera escrito por su compañero John Hodge, lo que hizo que el director Danny Boyle abandonara el proyecto y fuera reemplazado por Cary Jojy Fukunaga a último momento.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK