Audiencia en la Justicia: la Defensoría le reclamó a Edelap que indemnice a los usuarios

El juzgado Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, a cargo de Francisco José Terrier, citó a la empresa y al organismo que conduce Guido Lorenzino. No hubo acuerdo

La Defensoría del Pueblo bonaerense y la empresa Edelap no llegaron a un acuerdo en la audiencia de conciliación sobre el resarcimiento económico a los más de 40.000 usuarios afectados por el corte del 22 de junio en La Plata, y desde el organismo provincial aseguraron "que continuarán con el proceso judicial hasta las últimas consecuencias”.



“La empresa plantea que con las bonificaciones efectuadas en la facturación de estos periodos estaría compensado, cuando nosotros planteamos que se trató de un daño, y que en marco de una acción colectiva se los compense a todos y a cada uno de los usuarios damnificados”, dijo Luis Morales, secretario del área Legal y Técnica de la Defensoría del Pueblo bonaerense en declaraciones formuladas a Télam



El funcionario sostuvo que desde el organismo “entendemos que no es así” ya que hay gente que padeció daños graves, y son casi 50.000 los usuarios que estuvieron sin luz y durante varios días”, dijo al retirarse de la audiencia de conciliación desarrollada en el juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata.



"La empresa plantea someterse solamente al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) y a la Dirección de Servicios Públicos de la Provincia" dijo, al rechazar que "estos mismos ámbitos son los que han autorizado la dolarización de las tarifas y quienes deberían controlar las inversiones”.



En este sentido, el organismo provincial reclamó resarcimientos para los usuarios, y aseguraron que "insistirá en exigir un monto mínimo diario de resarcimiento de 8.000 pesos para los usuarios particulares y de 25.000 pesos para los comerciantes perjudicados por el gran corte del suministro que tuvo lugar el 22 de junio".



“Vamos a seguir con la demanda y con el proceso judicial hasta las últimas consecuencias”, aseguró el representante de la Defensoría del Pueblo bonaerense, quien además advirtió: "Esperamos que la empresa no interponga ninguna maniobra en el proceso judicial para dilatar lo que es una sentencia justa a favor de los usuarios damnificados”.



Durante la audiencia de conciliación, el organismo exigió "que más allá de las multas, la empresa aplique un resarcimiento a los afectados por el apagón en La Plata y pidió que se traslade la demanda a Edelap en el marco de un proceso sumarísimo, con un plazo de cinco días para contestar, en los que la empresa deberá entregar todas las pruebas para que la Justicia emita una sentencia sobre las responsabilidades por el apagón.