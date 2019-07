Nuevo reto viral con una botella, al que muchos famosos se prenden: ¿te animás a hacerlo?

Es impresionante y medio imposible, pero, a tenor de las imágenes, muchos consiguen superarlo.

"El reto de la tapa de la botella" es fácil de entender, otra cosa es llevarlo a cabo. La prueba consiste en descorchar una botella propinando una patada de espaldas al tapón sin tirar el recipiente al suelo.

Estos son famosos y usuarios de las redes sociales que se prendieron a la movida que se hizo viral:

El actor Jason Statham:

El actual campeón de peso pluma de la UFC, Max Holloway:

Be curious my friends! #challengeaccepted #bottlecapchallenge Passing this on to our guy @JohnMayer …. hey John if you can’t complete this challenge @erlsn and I decided you have to come to Hawaii after your tour and kick it with us until you complete it! 🦶🍾😅 🙏⚡🤙 👊 pic.twitter.com/gLWn0dpOzV