Cacareos, disculpas y ficciones

| Publicado en Edición Impresa

Por ALEJANDRO CASTAÑEDA

afcastab@gmail.com

1.- Fue una semana de lenguas largas y perdones. Abrió el fuego Messi, que se arrodilló ante la Conmebol para disculparse por sus exabruptos. Ese día justamente se había animado a cantar el Himno. El “Oh juremos con gloria morir” le dio algo de furia patriótica a su fútbol medio desafinado. En una de las corridas había empujado al chileno Medel. Después, todo se desbarrancó. Primero se negó a recibir la medalla como subcampeón y tras la ducha acusó a la Conmebol de haber armado un torneo al gusto de Brasil. La segunda disculpa fue otra muestra de las lenguas desatadas de estos días. La aportó Rodríguez Larreta, el patrón de Buenos Aires, un hombre de buenas maneras casi siempre, pero al que las PASO parece obligarlo a cantar el Himno fuerte y salir a empujar al otro. En tono tribunero dijo que el peronismo que se acerca anda “cagándose a tiros”, una frase que le sumó otro slogan combativo a una campaña que prometía timbres y trajo botones antipánico. Y la tercera disculpa salió de alguien que jamás se disculpa, Cristina Kirchner, que calificó como interrogatorio policial a la entrevista que hace dos años le hizo Luis Novaresio. Son salvedades apenas culposas que persiguen un rédito: Messi no quiere quedar afuera de ninguna competencia internacional; Larreta aprovechó los tiros peronistas para sentirse barrial; y Cristina se corrigió para sostener su nuevo rol de señora sin enojos y de buenos modales. Lo de la sinceridad no cuenta en ningún caso. Se valora es el gesto y no la divulgación de una franqueza sospechosa. Muchos políticos de estos días hacen un curso de buena fe para ganarse la consideración de un poblado que dejó de creerles. Son disculpas interesadas que salen a buscar más votos que perdones, pero que al menos le ponen un poco de cordura a una campaña forrada de barbaridades. Todos los candidatos apelan a un fanatismo sublimado que en nombre del progreso quiere arrasar con el de enfrente. Y comparten sin querer el mismo plan: asustar con la llegada del otro. Por ahora, el único programa es alarmar. Como si necesitáramos algún cuco más en este presente tan falto de futuro.

2.- El 5 de septiembre se ventilará en una isla del suroeste de Francia el juicio contra el gallo Maurice, denunciado por cantar demasiado alto y temprano. Se lo acusa por “perjuicio sonoro”. Su cacareo, dice la causa, perturba a unos vecinos dormilones. El debate dejó traslucir la eterna puja entre la vida del campo y de la ciudad y hasta llegó a la tapa del New York Times. Los que defienden a Maurice temen que de a poco la fiebre prohibidora avance sobre el trinar mañanero de los pájaros o sobre ladridos a destiempo. Dicen que la animalada tiene su propia manera de manifestarse y de insertarse en un mundo sobrado de retumbes letales. Para la propietaria de Maurice, “el campo tiene derecho a sus ruidos y el gallo, a cantar”. Y las gallinas aún no han tomado partido, aunque se descuenta su adhesión a este gallo cumplidor que cada amanecer pone el grito en el cielo por tantas ponedoras esclavizadas en granjas de tiempo completo. La de Maurice es una serenata tempranera a favor de esos parientes que no conocen la aurora y que al estar forzados a trabajar con una luz perpetua ignoran los horarios del cielo y del reposo. Por eso grita cada mañana en nombre de tantos pollos que están allí, a merced de las góndolas, produciendo de prepo una mercancía que cuesta un huevo y trabajando a destajo para alcanzar un triste destino de parrillas y supremas. El gallo francés canta y denuncia. Los de aquí no despiertan nada.

Son disculpas interesadas que le ponen un poco de cordura a una campaña forrada de barbaridades

3.-Los personajes de ficción reclaman su lugar en la cartelera real de estos días. Hugo Moyano salió al cruce del Tigre Verón. Quiere cobrar por derecho de autor. Y Juan Díaz sacó pecho y avisó que Cuchuflito está patentado y habrá que pagar para usarlo. Su reaparición le abrió la puerta a las segundas marcas, una opción que da esperanza a novios descartados y candidatos de relleno. ¿Cuchuflito es capitalista? ¿Moyano es un tigre? Ya lo había dicho el gran John Ford al calificar sus westerns: “Aquí, todo es ficción, pero todo es verdad”.