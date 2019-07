Internaron a Felipe Pettinato: "Fue contra mi voluntad"

El joven fue ingresado a una clínica porteña y asegura que su familia lo "traicionó"

Felipe Pettinato fue internado este miércoles en una sala de terapia intensiva en la clínica Suizo Argentina "contra su voluntad", según manifestó en las últimas horas. El joven hijo del conductor se manifestó en contra de la decisión y apuntó contra su familia. "Me siento traicionado por Tamara Petinatto, por Cecilia Carmen Nuteli (su mamá) y por Roberto Pettinato", expresó.

En un audio que envió al programa que conduce Ángel de Brito, Felipe aseguró: "Clínicamente estoy perfecto. Me hicieron análisis de orina, no tengo nada en el organismo ni alcohol. El electro salió excelente, aculturación en sangre bien. No hay razón para que logren lo que pretenden que es encerrarme en una granja de no sé qué… Extrañaría mucho a mi hija si logran encerrarme. Pero no lo van a hacer".

Luego, relató respecto al momento en que se enteró de lo que iba a ocurrir: "Estaba en mi casa y de sorpresa cayó Tamara Pettinato. Me extrañó su visita porque no es para nada habitual. Minutos después llegó una psiquiatra acompañada de un paramédico listo para inyectarme, lo cual no fue necesario".

"Se metieron a tratarme de drogadicto, de violento… En este momento de la familia en el que Roberto Pettinato no trabaja por decisión propia, hay un conflicto económico grande. Hay una mudanza y estoy sin coche", confesó.

Y cerró: "Querer encerrarme dos años en una granja injustificadamente me parece que deja muy en claro el trasfondo económico que se genera cuando alguien tiene plata en una familia que pasó tanta pobreza como la mía, como Roberto y mi mamá; él vendía sándwiches de milanesa en el subte. Yo estoy en mudanza, mi hermana está en mudanza, mi padre está en mudanza, la jubilación de mi madre es poca y estuvo recibiendo ayuda de Tamara, que yo no sabía. Dentro de la familia, es mi madre quien me ayuda con mi hija y con la relación que tengo con Sofía (Colosante, su pareja)".