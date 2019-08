"Me da bronca" dijo Angelici sobre la decisión que acaba de tomar un jugador  

No quedaron bien las cosas entre Darío Benedetto y Boca luego de la decisión del delantero de seguir su carrera en el fútbol francés.

Y el propio presidente de la entidad xeneize dio muestras de ello cuando hace pocas horas reconoció que le molestó la actitud del atacante: "Me da bronca que hace dos meses y medio nos dimos la mano y que le hemos mejorado el contrato...", dijo Angelici.

Pero las declaraciones del mandamás boquense no quedaron allí ya que agregó que "Me dijo quédate tranquilo que estamos bien y me quedo hasta fin de año", reconoció el dirigente en una entrevista radial

"Después vino la oferta de afuera, yo le dije que para el club no es ni buena ni mala porque el club no necesita vender. Para él con 29 años y sin pasaporte, más un contrato de cuatro años por el monto que le firmaban... El jugador quería irse porque era su oportunidad de ir a Europa. En Boca ganaba bien, pero el contrato casi duplicaba eso en euros: era algo fijo más bonos. Yo no puedo retenerlos: son personas, toman decisiones y es su carrera", remató Daniel Angelici.