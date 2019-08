Los vecinos de parque Saavedra siguen con los reclamos por el agua

También sumaron sus quejas en plaza Sarmiento

Los reclamos por la baja presión y falta total de agua continuán en la zona de parque Saavedra, como hace más de dos semanas. También se sumaron los vecinos que viven en las cercanías de la plaza Sarmiento (19 y 66), que dicen sufrir del problema hace diez días.

En ese sentido, Florencia dijo a través del Whatsapp del diario El Día: "Hace 21 días que estoy sin agua, solo sale un hilito en diagonal 73 y 61. En ABSA responden que se rompió la bomba de Bosques y al principio decían que en 72 horas estaría reparada pero ya no dan plazos ni soluciones".

Y agregó: "La autoridad del agua no atiende los teléfonos y uno hace malabares para continuar con la vida habitual gastando mucho dinero en bidones, hoteles, molestando a amigos y familiares".

Carolina, por su parte, indicó: "Estoy en 62 y 10. No se puede usar el baño ni lavar los platos o prender el lavarropas. Cargamos el balde para cualquier necesidad desde la única canilla de la que sale un poco de agua. La última factura fue de $900. Exigimos un resarcimiento por parte de la empresa".

Asimismo, en otros barrios también se registraban problemas con el servicio. Romina, de 116 entre 60 y 61, consignó este mediodía: "En El Mondongo hace 15 días que no hay agua, se hicieron los reclamos pertinentes pero todavía ABSA no da respuestas". Y María sumó: "No hay agua en el barrio 18 de Julio, calle 8 bis B entre 80 y 85".

Este martes, Absa llevó adelante, según informó, una obra en 19 y 66 para "una mejor distribución del servicio hacia la zona de parque Saavedra".

En relación a las tareas, habían aclarado que: "Por tal motivo podrá registrarse baja presión en la zona. Una vez finalizados los trabajos, el servicio se normalizará paulatinamente yen caso de registrar turbiedad dejar correr el agua hasta tanto recupere suaspecto habitual".