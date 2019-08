Las desopilantes canciones de campaña de los candidatos

Creadas desde los propios partidos hasta por usuarios, las redes se llenaron en los últimos días de jingles para promocionar a Vidal, Garro, Kiciloff, Tolosa Paz y Del Caño, entre otros

En los últimos días, los "spot" en canciones musicales de reconocidas bandas hicieron furor en redes sociales. Algunas fueron lanzadas por los mismos partidos para promocionar a los candidatos, otras son versiones o reversiones de usuarios.

Uno de los temas más viralizados fue el trap para Nicolás del Caño creado por "simonelmono" donde juega con el apellido del diputado. "Nico del Caño cuidando ovejas es Nico Rebaño/Nico del Caño viajando en el bondi se agarra del caño/Nico del Caño es muy precavido no habla con extraños/Nico del Caño tiene show de magia, es Nico engaño”, dice un fragmento.

También para él fue dedicado un jingle compuesto por la guionista Flora Alkorta bajo el tema "Te extraño, te olvido, te amo", de Ricky Martin. En un programa radial, le cantó: "Del Caño, para que tengamos trabajo; Del Caño, separará Iglesia de Estado; con él tendremos pobreza cero, habrá bondiola, alto guiso, fernet y pan relleno".

Por otro lado, esta semana se conoció la cumbia "Vamos con La Vidal", cuya melodía está basada en el hitazo que Damas Gratis interpreta junto a Viru Kumbieron "Me vas a extrañar". En cuanto a la letra, además de pedir el apoyo de los bonaerenses para la próxima elección y lanzar críticas contra la gestión anterior se hace un repaso sobre la gestión de la mandataria bonaerense.

Julio Garro, en tanto, se sumó ayer a la moda de las canciones con una cumbia basada en "No te creas tan importante", también de Damas Gratis. La letra reza: "El crecimiento será nuestro con trabajo, esfuerzo y dedicación. Sigamos para adelante que el cambio llegó para quedarse. Con Julio Garro la ciudad está mejor".

También fue viral el tema compuesto sobre la base de la canción de "All You Need Is Love" de The Beatles. "Va a volver el empleo, te va a volver la producción, te va a volver la dignidad, te va a volver la soberanía", comienza la letra.

Victoria Tolosa Paz, en tanto, lanzó su jingle durante la presentación de su lista. El tema elegido fue, en este caso, "Cerveza", de Ráfaga. "Hay esperanza y compromiso social", asegura la canción que impulsa a la precandidata.

Finalmente, cabe resaltar que Gustavo Asnaghi concejal y precandidato a intendente de Ensenada, hizo una reversión de la canción "Vivir mi vida", de Marc Anthony, cantando él mismo. “Para unir El Dique, el centro y Punta Lara, Cambiemos. Para que se reactive el puerto y Zona Franca, Cambiemos”, entona en una parte.