Una semana de angustia: el hermano de uno de los pescadores desaparecidos vuelve a buscarlo en Uruguay

Silvio Martínez, el hermano de Amadeo, uno de los pescadores desaparecidos hace una semana en Ensenada, partió nuevamente esta mañana hacia Uruguay, pese a las pésimas condiciones climáticas, para seguir con el rastrillaje. Mientras crece la desesperación y la angustia, las familia del hombre de 38 años y de Franco Soria, de 17, ambos vecinos de Punta Lara, hacen lo imposible para que se dispongan todos los medios necesarios en torno a la búsqueda.

Amadeo y Franco se dedican a la pesca artesanal con trasmallos en el Río de la Plata y se embarcaron en la zona de Boca Cerrada el pasado viernes y no regresaron. Se cree que el motor de la pequeña embarcación podría haber sufrido un desperfecto, lo que habría dejado el barco a la deriva, según fuentes vinculadas a la investigación por "búsqueda de persona".

Tamara, hermana de Amadeo, confirmó a EL DIA que Silvio esta mañana volvió a embarcarse rumbo a las costas uruguayas, tal como lo hizo hace unos días: "Mi hermano salió a buscarlo de nuevo a Uruguay para rastrear la otra parte que faltaba. Cuando fue la primera vez no cubrió toda la costa y por eso volvió hoy". Además contó que "ayer con mi marido viajamos a Uruguay a charlar con Prefectura de allá".

Asimismo confirmó que la entidad CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) empezó a aportar a la búsqueda. "Alguien de mi familia nos aportó el dato que podían ayudar. Mi hermano le pasó el dato a Prefectura y le dijeron que sí. Se comunicaron con ellos y lograron conseguir imágenes satelitales que quedaron grabadas, pero las tiene que procesar. No sabemos si estarán para hoy porque es un proceso muy delicado". La intención de la familia es saber, paso a paso, lo que hicieron los pescadores, "desde que entraron al Río hasta que no se ven más. Hay que ver si se visualiza la lancha", contó la mujer.

También sostuvo que "vamos a pedir un nuevo informe de Movistar en el juzgado federal. No nos cierran los registros. Las únicas llamadas registradas se las que hace a mi mamá. De ahí para adelante, en toda la mañana, no se encontró la ubicación. Es raro. Por eso vamos a pedir el registro de nuevo, que se fijen la ubicación, tiene que haber algo más. No puede ser que se lo haya tragado el agua". Y, sin consuelo, agregó: "Tenemos esperanzas de que las imágenes de los satélites podamos saber lo que pasó. Ya es muy desesperante esto porque si hubiese tenido un accidente sabés que está en el hospital pero así no sabemos nada de él".

Los operativos

En tanto, el operativo de rastrillaje se realiza hoy "fundamentalmente por aire" con aviones de Prefectura Naval Argentina (PNA) debido a las "malas condiciones climáticas para navegar", informaron fuentes oficiales. "Está bastante complicado para navegar, las lanchas no van a andar muy lejos de la costa, aunque está previsto que se sume en esta jornada un grupo de la policía de búsqueda de personas en la zona del Monte, que es complicada sobre todo cuando el río está alto como hoy", el secretario de Seguridad de Ensenada, Martín Slobodian.

Formalmente, al operativo de rastrillaje en el Río de La Plata y canales pluviales adyacentes se suma este viernes "personal de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Policía Ecológica, Bomberos y Riesgos Especiales, que desplegarán dos motos de agua, aunque atentos a las inclemencias climáticas adversas", aseguraron fuentes policiales.

"Si bien contamos con este refuerzo, hoy continuamos fundamentalmente desde el aire con los equipos de Prefectura", dijo el funcionario. Slobodian explicó que "ayer la búsqueda se extendió hasta la zona del mar por aire y tampoco tuvimos absolutamente ningún elemento, así que seguimos buscando". Familiares de los dos pescadores desaparecidos el pasado viernes luego de embarcar en el Río de La Plata pidieron ayer que se amplíe el rastrillaje en el mar.

Tal como informó este diariola PNA confirmó en un comunicado que amplió el área de búsqueda de los pescadores e informó que "con medios aéreos, acuáticos y terrestres, de Argentina y Uruguay, ya se rastrilló todo el Río de la Plata interior, cuya superficie va desde Montevideo hasta Punta Piedras (Buenos Aires)".