Separan a la directora de una escuela denunciada por maltrato a los estudiantes

La cartera educativa provincial aseguró que "se inició un sumario administrativo interno" y se encuentran en plena investigación



La directora de una escuela media de La Plata fue denunciada por alumnos y una preceptora por "maltrato, destrato, humillaciones y comentarios discriminatorios", por lo que la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense inició una investigación y la relevó en forma preventiva de su cargo, informaron fuentes oficiales.

Se trata de Cecilia Avalos, directora de la Escuela Media número 2, cargo que había asumido en marzo de este año, quien fue denunciada por maltrato, destrato y humillaciones y comentarios discriminatorios sobre la vestimenta de los alumnos.

La cartera educativa provincial aseguró que "se inició un sumario administrativo interno y, como una medida preventiva tendiente a descomprimir el clima de conflicto en el establecimiento, se relevó a la directora del cargo".

"La directora fue asignada a tareas administrativas, la medida adoptada no supone una sanción, se está investigando y no sabemos si hay o no responsabilidad de la docente en lo que se denunció", detalló una fuente de Educación bonaerense.

A cargo de la escuela, ubicada en las calles 12 y 60 de La Plata, quedó María Teresa Zambotti, precisó la fuente.