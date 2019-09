Cuáles son los juegos gratis que llegan este mes a las PS4 y Xbox One

Septiembre será otro mes de estrenos para los juegos gratis que ofrecen tanto Play Station 4 y Xbox One. Quienes estén suscriptos al PS Plus y Xbox Live with Gold tendrán en este mes que acaba de comenzar títulos como "Batman: Arkham Knight" y "Hitman". Es decir que lo más interesante está en lo nuevo del superhéroe y el reboot de la saga del asesino a sueldo.

Pero hay más. En la Play también hará su presentación "Darksiders 3", que está siendo agregado en el catálogo gratuito a menos de un año de haber sido lanzado. Es por eso que era esperado con muchas ansias por los gamers amamtes de este juego. Por el lado de la XBox One se suma "We Were Here" y un clásico de los de lucha "Tekken Tag Tournament 2".