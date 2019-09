Después de mucho tiempo Estudiantes pelea en la zona baja

Si bien falta mucho, actualmente se encuentra a 4 puntos del último equipo que está perdiendo la categoría: Rosario Central

| Publicado en Edición Impresa

La preocupación por no descender ya es una realidad en Estudiantes tras las derrotas frente a Godoy Cruz y Vélez. Apenas 4 puntos lo separan de Rosario Central, el último equipo que está perdiendo la categoría actualmente,

y cada punto de acá en adelante será muy importante.

Si bien aún falta muchísimo, ya que esta historia culminará recién cuando termine el primer semestre del 2020, en el Pincha no pueden relajarse porque con el correr de los partidos la tensión y los nervios irán en aumento. En los hinchas ya hay malestar e incertidumbre por este presente.

Los triunfos de Lanús y Argentinos en la última fecha lo hicieron bajar dos puestos en los Promedios, mientras que equipos como Newell’s (tiene un partido menos) y Patronato achicaron distancias. Las buenas noticias llegaron con las derrotas de los recién ascendidos, Central Córdoba y Arsenal. Y la de de Aldosivi.

En este contexto, Estudiantes tiene la necesidad de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las próximas fechas para tomar aire. Después de la visita a Boca en La Bombonera, un partido por demás complicado, tendrá cuatro compromisos claves: Patronato (L), Arsenal (V), Huracán (L) y Central Córdoba (L).

Si logra sumar un buen colchón de unidades en esta seguidilla, llegará a los compromisos ante Rosario Central (L) y Gimnasia (V) con tranquilidad, algo que hoy por hoy no tiene.

“ES TEMPRANO PARA TENERLE MIEDO A LOS PROMEDIOS”

Por el momento el plantel y el cuerpo técnico, en sus declaraciones con la prensa, prefieren no darle demasiada importancia a los Promedios porque recién es el inicio de la temporada. Distinta es la situación de los hinchas que, a través de las redes sociales expresan a su creciente preocupación. Salvo algunos pocos, que incluso pusieron la situación de Gimnasia como comparación, la enorme mayoría pidió dejar la soberbia de lado para atender una situación que no es grata para nadie.

Gabriel Milito, en la conferencia de prensa que brindó la semana pasada, fue consultado y aseguró: “Todavía es muy temprano para tenerle miedo a los promedios. Queremos escapar cuanto antes de esta situación, pero no me genera pánico el tema”.

Jonatan Schunke admitió que la situación “no es cómoda” pero prefirió hacer foco en el rendimiento que tuvo el equipo ante Vélez a pesar de la derrota y dijo que confía que los buenos resultados llegaron lo antes posible.

PREOCUPADO POR LOS PROMEDIOS DESPUÉS DE MUCHO TIEMPO

Estudiantes está metido en la pelea por no descender después de mucho tiempo. En algunas ocasiones se encendieron algunas alarmas, como a finales del 2013, pero rápidamente fueron calmadas con buenas campañas de la mano de Mauricio Pellegrino.

En noviembre del 2016, por ejemplo, el Pincha pudo ostentar estar primero en la tabla de los promedios con 1,863 (noviembre del 2016). Después de aquella temporada, que la dirigió Nelson Vivas, comenzaron los problemas.

En los últimos dos campeonatos de la Superliga hizo malas cosechas (36 y 29 puntos, respectivamente) y arrancó el actual en una situación incómoda porque se le fue el período 2016/17. Este comienzo irregular (6 puntos en 5 fechas) lo terminó de meter en la lucha por no descender. Aún no está en estado crítico, pero no puede relajarse. En su favor es que tiene con qué. No debe relajarse.