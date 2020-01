Increíble robo en La Plata: abrieron un boquete en el techo y se llevaron hasta las cámaras de seguridad

En horas de la madrugada de hoy ladrones perpetraron un audaz robo en una vivienda de 133 entre 519 y 519 bis de la localidad platense de Hernández. Para concretar el golpe aprovecharon la ausencia de los moradores, arrancaron chapas del techo, abrieron un boquete en el mismo y fueron a dar a la parte del vestidor de la finca. .

A la casa de una planta ingresaron por el techo del vestidor, por lo que aparte de "arrancar" las chapas rompieron el cielorraso de yeso del mismo.

Una vez adentro, los ladrones se dedicaron a buscar dinero pero dejaron de lado otras cosas de valor como televisores y electrodomésticos, entre otros.

Lo destacado de este delito y que perfila al grupo de delincuentes como profesionales, es que aparte de realizar una evidente inteligencia previa, se llevaron las cámaras de seguridad y el soporte de grabación de las mismas.

De acuerdo a trascendidos, este tipo de robo ya ocurrió no hace mucho en la localidad de Ringuelet donde operando de la misma manera, esta banda ingreso en una propiedad también levantando las chapas del techo de una casa.

Este sector de Hernández hace semanas que viene sufriendo robos es sus casas, según denunciaron desde el barrio.

Se destaca el ocurrido el pasado 17 de enero, cerca de las 22 horas, cuando un grupo comando “reventó” un portón de madera al utilizar una camioneta Audi color gris, la cual colocaron en reversa y con el paragolpes derribaron el portón, para luego entrar en la propiedad a robar.

Aquella vez la suerte quiso que no se tuvieran que lamentar vidas, porque los propietarios no se encontraban en la casa, pero balearon el auto del hijo del propietario cuando casualmente llegaba al lugar con su esposa e hija, quienes podrían haber muerto o ser heridos heridos de bala cuando uno de los ladrones les disparo.

Las penurias de los vecinos del barrio continúan: otro caso de robo fue el que sucedió a 100 metros de los descritos anteriormente a fines de octubre del 2019 a la madrugada. En este caso los ladrones envenenaron a los perros, mantuvieron de rehén a la familia, le pegaron al padre y se robaron lo que encontraron en la casa y el vehículo de los damnificados.

Ante la falta de respuestas y ante la ausencia de personal policial y cámaras de vigilancia de la Municipalidad, los vecinos se encuentran en estado de alerta permanente y con una gran angustia. Se sienten “abandonados” tanto por el Estado municipal como el provincial.

Según afirman ellos parece que “están esperando que asesinen a alguno de nosotros para hacer algo”.

Además, denuncian que los patrulleros no pasan con frecuencia, que desde la policía no les pueden dar una solución a la grave problemática de los robos, y como si fuera poco desde el municipio no son capaces, aunque sea, de mantener las calles en condiciones ni tampoco bien iluminadas, advierten que hace poco ellos mismos, y con una colecta que hicieron entre los vecinos, lograron arreglar las calles porque eran imposibles de transitar.