Ante los pagos atrasados, los psicólogos del IOMA amenazan con no tomar nuevos pacientes

En la larga lista de prestadores que de un tiempo a esta parte le vienen reclamando al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) figuran también psicólogos de la Región, que acumulan varios meses sin cobrar.



En esa línea hoy, a través de un escrito, advirtieron que de no conseguir que su situación se regularice antes de principios del mes entrante, se verían obligados a no admitir nuevos pacientes a través de la obra social provincial. En IOMA, en tanto, dijeron que están haciendo esfuerzos para pagar esta semana parte de lo adeudado.



El reclamo fue elevado por un grupo de prestadores del IOMA a las autoridades del Consejo Superior del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, a la que solicitaron que interceda para destrabar esta situación, que les genera tanta preocupación como angustia. Según pudo saber este diario, desde la entidad colegiada, a su vez, le enviaron una nota al titular del IOMA, Homero Giles, pidiéndole que se agilice el pago de los honorarios atrasados.



“Estamos sin cobrar y evaluamos cortar prestaciones”, advirtió una psicóloga de la Región que se comunicó con EL DIA.



“Somos cerca de 4.000 psicólogos prestadores de IOMA que estamos sin cobrar por las prestaciones realizadas”, expresó otro de los profesionales.



“Son muchos los afiliados en tratamiento de psicoterapia, que asisten a los consultorios una vez por semana, y que se verían afectados seriamente en caso de tener que suspender las prestaciones. La situación es desesperante”, agregaron.



En uno de los escritos presentados, los psicólogos afectados expresaron: “Continuamos al día de la fecha sin haber percibido honorarios. La mayoría correspondiente a lo laborado en septiembre de 2019 y presentado en cada Distrito en los meses de octubre y noviembre del mismo año”. Y por ese motivo señalaron que “se encuentran vencidos los plazos para el cobro de los honorarios”.



“Algunos matriculados incluso aguardan cobrar la presentación de septiembre 2019”, explican y agregan que “actualmente numerosos prestadores hace más de 50 días que no reciben honorarios, del trabajo que se ha realizado incluso en el primer semestre del año 2019”.



Los profesionales explicaron que realizaron “numerosas solicitudes de acción (tanto individuales como colectivas) al Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires y al IOMA. Si bien obtuvimos algunas respuestas por parte del Consejo Superior, consideramos que dado los plazos de pago incumplidos, no son válidas ni suficientes”.